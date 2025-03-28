川普關稅IMF示警「完美風暴」　預言美國經濟成長放緩

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普政府將在4月2日祭出非美製汽車召徵25％高關稅政策，國際貨幣基金（IMF）提出示警，認為川普新關稅將引發各國報復反制，全球陷入「完美風暴」下美國經濟成長將率先放緩，但還不致於衰退。

《路透社》指出，美國在2024年進口4740億美元的汽車產品，包括價值2200億美元的乘用車。墨西哥、日本、韓國、加拿大和德國是最大的供應商，但IMF認為在汽車關稅政策下美國通膨壓力升溫，抵消經濟成長動能。

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而根據《Mexico News》報導，墨西哥披索（Peso）在川普宣示加徵關稅後走弱，當地時間周四收盤價為20.30兌1美元，為3月10日以來最弱，較周三的20.14兌1美元貶值了0.8%，一旦收取全額關稅，貶幅將再擴大。

《彭博社》報導，IMF周四發布的修正數據顯示，經濟在第四季度增長了2.4%，比之前估計的更快。預測者普遍預料今年美國增長將放緩，因為消費者和企業受到川普貿易戰的影響。

IMF發言人Julie Kozack指出，目前正在評估這些公告對關稅的影響，並將其納入4月發布的《世界經濟展望》更新中，她補充說，基金正在進行分析，以了解這些舉措將如何影響各國和地區，並重申如果關稅持續，加拿大和墨西哥可能會看到「顯著的不利影響」。

至於各國通膨衝擊，IMF預計在5月3日正式發布。IMF在川普於1月20日上任前三天將美國經濟成長率由2.2%上調至2.7%，市場同步注意是否再次出現變化。

