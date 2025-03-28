年報選好股2024賺很大　首季繼續賺、法人偷偷買

文．張興華

面對新一季開始，投資人於投資操作上除了持續關注GTC相關概念如晶片製造、IC設計、矽光子、機器人、BBU等族群股外，亦可從已公布的上市櫃公司2024年年報中，挑選出可攻可守的績優股，在股東會行情發動前提前布局。

根據統計，至2024年底止，台灣上市櫃公司共計1834家，幾乎所有上市櫃公司多已公告發布去年第四季暨全年財報，僅少數公司選在3月結束前幾日才公布財報。

不過從今年1、2月營收均創下歷史最強的單月營收，分別達3.74兆元及3.63兆元的情況樂觀預估，今年第一季全體上市櫃公司營收可望上看10兆元，也為即將到來的台股第二季奠下穩固的基礎。

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美科技巨擘財報表現左右後市

不單是台灣上市櫃公司整體業績表現亮眼，美股目前也將進入財報周期，根據3月中旬以來已陸續公布前一季財報的大型科技股，如軟體公司的Adobe及晶片大廠博通(AVGO)營收分別為57.1億美元、年增10%，149.16億美元、年增46%，表現均優於市場預期，兩者每股盈餘(EPS)亦分別成長5.08美元及1.6美元。

至於戴爾(DELL)與美光(Micron)兩家公司，雖然公布前一季財報營收都呈現成長7%及38%，營收分別為239億美元及81億美元，但由於戴爾電腦營收未如市場預期，美光儘管DRAM表現亮眼，但NAND營收卻季減17%，導致獲利下滑，兩者股價都受到不同程度的修正。

理周投研部指出，儘管現階段美股部分大型科技股財報公布表現優劣不一，但隨著4月中旬後，即將進入黃金財報周，有更多重量級大型股如：Apple、Microsoft、Amazon、Meta、Alphabet(Google)、Nvidia等陸續公布上一季財報及下一季財測，勢必牽動台股供應鏈族群及個股走勢。

聚焦三率三升獲利突出績優股

因此，本期封面故事特針對已公布去年財報的上市櫃公司，從中挑選出三率(毛利率、營益率及淨利率)三升獲利表現突出的績優個股，並以淨利率超過40%個股做排序，共計篩選出32檔個股，類股涵蓋半導體、光電、通信網路，及傳產的化工、營造、航運、電機機械，與生醫、文創、觀光餐飲等。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1283期，2025.03.28出刊。



圖片來源：Pexels

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