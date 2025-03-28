台電苦吞9％漲幅　盼千億撥補共體時艱

▲台電持續爭取立院撥補。（圖／記者劉亮亨攝）



記者廖婕妤／台北報導

電價費率審議會今（28）日決議，考量關稅變化與地緣政治風險，今年4月電價不調整，經濟部次長賴建信指出，將持續爭取立法院撥補台電1000億元，台電也會透過4大方向來開源節流，減少虧損狀況；根據台電提供數據推算，原先電價漲幅應該達9％。

經濟部次長賴建信表示，此次電價凍漲，主要是因美國政府關稅措施對國際經濟有影響，上半年也注意到社會對物價擔憂狀況；目前台電爭取立法院2筆千億補助中，有1筆確定刪除，另1筆還沒有結論，因此將持續爭取，希望立法院支持撥補。

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賴建信指出，目前歲計賸餘怎麼分配還沒決定，未來立法院若有同意增加過去歲計剩餘，以及撥補台電也納入預算案，也希望透過溝通方式讓立法院支持。

賴建信強調，台電累積虧損達4229億元，不是台電本身問題，是疫情跟戰爭未能充分反映電價造成的結果，希望台電照顧民生穩定物價、維持產業競爭力，事實跟理由都非常清楚，也通過委員會審議，後續待立法院程序，希望持續溝通爭取撥補。

此外，台電把各項費用支出統整成報告，送到委員會裡與委員討論，這次算出應有單價為4.0968元，會中沒討論各級距調幅；去年10月的應有單價是3.7556元，若按此數據換算，原先電價漲幅將達9％。

賴建信也提到，去年開始也要求台電在經營面進行4大開源節流措施，第一是發購電，精進燃料採購策略，機動調整長約現貨比例；第二是輸配電，調升線路設置費收入、精進材料採購策略，抑低採購成本；第三是售電，擴大綠電轉售，銷售低碳電力RE 30；最後是透過辦理房地活化、洽降利率。