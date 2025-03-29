國際貨運代理協會聯合會日內瓦會議　討論數位安全等十個關鍵主題

▲2025年FIATA總部會議在日內瓦。（圖／FIATA提供）

記者張佩芬／台北報導

2025年FIATA總部會議本月21-24日在日內瓦匯聚了230位貨運代理、行業領袖及全球組織，共同參與了充滿活力與知識交流的盛會，與會者參與了高階討論，涵蓋塑造物流未來與數位安全等10個關鍵主題，並透過3場「咖啡與學習」課程，深入探討行業挑戰與機會。該會今年的世界年會將於10月6-10日在越南河內召開。

為了促進深入對話，10場主要會議分別拆分為小型工作坊，讓討論更加流暢且深入。會議探討的主要議題包括：

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解決複式聯運物流中的重大問題-應對關鍵挑戰，提升效率與連結性。

打造現代航空貨運物流未來-開創航空貨運經營與創新的新時代。

與世界經濟論壇共建網路韌性-強化貨運代理行業的數位安全。

促進貨運代理未來的合作-推動行業夥伴關係，應對不斷變化的物流環境。



實施WCO深圳行動計畫中的AEO計畫-透過可信任網絡推動全球貿易便利化。

優化關鍵多式聯運走廊- 與國際運輸論壇(ITF)、聯合國亞太經社會(UN ESCAP及聯合國/CEFACT合作，提升貿易效率。



善用區域自由貿易協定-為貨運代理開拓新市場機遇。

實務上數據所有權與可信任網絡-強化數位生態系統中的合規性與信任。

啟用電子提單(eFBL)必備知識-解鎖數位提單的未來。

保障貨運代理風險的實務面向-提升貨運代理的保護與韌性。

在閉幕典禮上，FIATA表彰了「全球永續供應鏈學生競賽」的獲勝團隊，並對通過FIATA文憑培訓課程認證與再認證的協會成員表示祝賀，包括：巴拿馬貨運代理協會(APAC PANAM)、埃及國際貨運代理協會(EIFFA)、印尼物流與貨運代理協會(ILFA)、約旦物流協會(JLA)、立陶宛全國貨運與物流協會(LINEKA)、國家貨運與物流協會(NAFL)以及捷克貨運與物流協會(SSL)。

此外，以下FIATA協會會員祕魯國際貨運代理協會(APACIT)與摩洛哥貨運代理學院(MFFA)。因成為國際民航組織(ICAO)與FIATA認證培訓中心而獲得祝賀。

2025年FIATA總部會議再次證明，合作、創新與適應力是塑造貨運代理未來的驅動力。隨著全球貿易格局的演變，行業利益相關者必須攜手合作，擁抱數位化、提升複式聯運連結性、優化關鍵運輸走廊、整合永續實踐並增強韌性，以確保貿易順暢、提高時間與成本效率，並開拓新的經濟機會。FIATA將持續致力於賦能貨運代理團體(社群)，引領全球物流發展。

該會下一次亞太地區會議將於今年5月21日24日在印度新德里召開，台北市海運承攬公會為該會會員。