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飾金每錢12960元新天價　銀樓：關稅戰下半年衝破1萬5

▲銀樓飾金照。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲銀樓飾金照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國總統川普發動關稅戰影響，國際市場現貨黃金過去24小時內飆破每盎司3102美元，銀樓飾金今（31）日開盤衝破台幣12960元新天價，台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信指出，關稅戰是「無煙硝戰爭」，將會助長通膨推升黃金表現，下半年應可看到每錢台幣1.5萬元的牌價。

「今天一開盤就刷12960元新高了！」石文信表示，川普關稅即將在4月2日上路，俄烏戰火要停不停，若歐洲報復性關稅出手，「等於是世界大戰發生」會和實體戰爭一樣出現通膨問題，資金要湧入黃金。

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石文信分析，如果各國貨幣失去信任度，可以證明國力的黃金重要性自然會增加，各國央行搶黃金出手敲進「以噸計價」，抗通膨題材發威，銀樓黃金一錢一錢收也不怕囤貨風險。

「最近有閒錢的避險盤進來買」石文信指出，持有黃金的人是長期持有的人，長抱的人不會賠，黃金只有漲快漲慢，「價格走揚頭也不回」。

現貨黃金過去24小時報過每盎司3102美元天價，至台北時間上午近11點在3101美元，電子盤也都還在3099美元附近攻高，業界認同今年國際金價看得到3300美元的行情。

石文信指出，去年美國選舉年1月初黃金1錢大約台幣8000元，年底1.1萬元，「這個速度是我見過最快」他認為，今年黃金漲勢要看4月中以後通膨表現而定，一旦各國關稅戰正式上路，今年還是有可能漲逾3成，每錢1.4萬元的行情，且應該下半年就會看到。

關鍵字： 黃金關稅戰通膨金價市場

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