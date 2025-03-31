全台首張加密貨幣信用卡登場　新戶兌換加密貨幣加碼50%

▲加密貨幣。（圖／路透）

記者廖婕妤／台北報導

近年來加密貨幣備受全球市場關注，凱基銀行瞄準國內數位資產市場的發展潛力，攜手萬事達卡推出國內首張結合加密貨幣回饋的「凱基幣享卡」，透過刷卡消費累積「幣享點」最高回饋 7%，信用卡新戶首年於活動期間將幣享點至 MaiCoin 集團旗下 MAX 數位資產交易所兌換指定加密貨幣（比特幣、以太幣、泰達幣），可額外獲得 50% 加碼回饋。

MaiCoin集團表示，公司致力與各類商家平台合作，本次 MAX 數位資產交易所與凱基幣享卡合作點數換加密貨幣服務，打破刷信用卡即消費的印象，提供卡友將刷卡累積的幣享點兌換成加密貨幣，讓卡友無痛進入加密貨幣世界，開啟投資理財新篇章，希望透過此次合作可以讓更多跨產業的消費者了解加密貨幣，也期待為商家平台帶來更多導客的機會。

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凱基銀行指出，隨著全球數位金融的發展，加密貨幣已成為許多投資人資產配置的一部分，亦成為理財投資的趨勢。凱基銀行此次推出市場首張加密貨幣信用卡，不僅滿足國內加密貨幣投資客群的需求，將消費跟理財結合在一起，同時亦瞄準潛在客群，透過凱基幣享卡將消費轉換成加密貨幣投資，降低民眾進入門檻，以更輕鬆、安全、透明的方式參與加密貨幣市場，並逐步了解加密貨幣的運作方式，增加累積數位資產的機會。

凱基幣享卡除了提供卡友刷卡消費國內一般消費 1% 、海外一般消費 2% 幣享點，指定消費 3% 幣享點，完成指定任務最高可達 7% ，且海外交易免手續費之外，每 1 幣享點可兌換等值 1 元加密貨幣，信用卡新戶首年以幣享點於 MAX 數位資產交易所兌換三大指定加密貨幣（比特幣、以太幣、泰達幣），可額外獲得 50% 加碼回饋，舉例來說，卡友 300 點幣享點則可兌換價值 450 元加密貨幣，讓卡友將消費轉換成為投資，輕鬆累積數位資產。