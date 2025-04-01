聯電與格羅方德爆合併　湧6萬張大量一度漲逾7％

▲聯電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

日媒31日報導指出，全球第五大晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）正考慮與台灣晶圓代工大廠聯華電子合併，在利多消息助力下， 聯電早盤最高漲至48元，漲幅達7%以上。不過，隨後漲勢收斂，開盤25分鐘內成交量已突破6萬張，股價回落至45.55元，漲幅2.02%。

根據日經報導，格羅方德目標是打造一家足以抗衡地緣政治變化、產能橫跨亞洲、美國與歐洲的美國新企業。若兩家公司合併成功，將一舉超越三星與中芯，成為全球第二大晶圓代工業者，並有機會成為台積電的替代方案。

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對於市場傳出與格羅方德的合併傳聞，聯電31日低調回應，表示「公司對任何市場傳言不予回應，目前沒有任何合併案進行。」

日經指出，格羅方德與聯電正在探討整併可能性，並已與部分美國與台灣政府官員接觸。有知情人士透露，雙方其實早在2年前就曾討論潛在合作，但當時談判最終未能成局。此次報導並未揭露潛在交易的金額與具體條件。

本土法人指出，聯電與Global Foundries的技術都集中在12nm以上的成熟製程。對聯電來說，合併後有助於進一步推進至16nm以下的先進製程。然而，由於兩家公司系統與資源整合需時間，短期內股價可能會受到影響。儘管如此，今年AI需求復甦仍有助於緩和影響，聯電預計在2025年持續運營。