1-2月統一發票誕生11名千萬幸運兒　超商花47元買冰拿鐵中獎

▲統一發票示意照。（圖／記者林育綾攝）

記者陳瑩欣／台北報導

今年1-2月期統一發票即將在4月6日（周日）起開始兌領，財政部披露1000萬元特別獎「95980685」共有11名幸運兒中獎，其中有民眾在國立中央大學校園超商花47元買冰拿鐵就中獎；另外，200萬元獎號「37166026」也開出10張中獎名單。

財政部指出，1-2月期統一發票多在3月25日開出，由於兌領期間3個月，往年都是在4月6日至7月5日兌領，但是今年7月5日遇到周六，因此兌領期拉長至7月7日。

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國立中央大學粉絲專頁已先披露，校內「松苑餐廳」的全家超商開出1000萬元大獎，這名幸運兒僅花47元購買冰拿鐵，就一舉抱走千萬獎金，這項中獎資訊已獲全家超商證實。另外，有民眾在全家超商高雄湖內正億店消費110元拿到千萬元發票。

統一超商統計，114年1-2月開出的發票中出現2名幸運兒獲得千萬大獎，兩人皆在台北市消費，其中一人在台北市中正區的7-ELEVEN欣漢華門市花139元購買鮮食、統一調味乳、ibon列印。另一人在台北市中正區的7-ELEVEN晉江門市花88元購買御飯糰、現蒸地瓜、飲品，就幸運中千萬。

另外，全聯這期開出1張特別獎，幸運門市在台南的「學甲華宗門市」，該消費者只花49元買布丁，就獲得特別獎1000萬元。