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從運動到娛樂休閒　復盛應用、明安展望樂觀

圖／先探投資週刊 提供

高爾夫球產業在庫存調整過後，品牌廠重啟拉貨且新品齊發，需求穩定成長，台廠多為國際大廠代工，將同享成長紅利。

文／黃俊超

隨著科技演進與經濟發展，人類平均壽命也持續增加，追求也從生命的時間延伸到生活的品質，基因、飲食與運動為三項主要影響因子，基因目前仍屬不可控，或許未來的生醫技術有機會改變，培養好的飲食與適量運動模式，就成為當前日常的重要習慣，其中在運動方面，除了最基本的一天一萬步，高爾夫球是不分年紀相對適宜的項目之一，且其周邊商機也持續蓬勃發展。

產業穩步成長

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高爾夫球與其他職業運動相同，主要市場在美國，市占率約當五成，而日本與歐洲各擁兩成以上市占率，隨著社交型態轉變、持續推廣帶動年齡層擴大，加上溫度若年增一度，打球人次增加達七六％。據美國高爾夫基金會（ＮＧＦ）統計數據顯示，自二○一七年以來北美高爾夫球場的參與人數（以參與過一回合的人數計算）增加十二％，過去五年高爾夫球回合數都超過五億次，其中二四年創下歷史新高的五．四三億次。

高爾夫球場上消費者在二四年已經突破二八一○萬人，連續兩年增加超過一○○萬人，且參與的族群更加多元，其中以有色人種因基期較低，年成長一．二三倍為最高，而青少年與女性各年增四八％與四一％。雖然球場數量與核心打球的人口數，尚未回到老虎伍茲巔峰時期的美好年代，不過，美國泛高爾夫受眾（打過、看過、關注與閱讀過的人口）達到了一．三八億人，在六歲以上的美國總人口裡占比達到四○％，參與的寬度與廣度、質與量都在持續提升。
除了正式的球場活動之外，包含高爾夫球練習場與室內模擬器也越來越受到歡迎，由於若降雨較前一年度增加一英寸，則打球人次減少二．二％，不過室內並不會受到太多限制，還有許多場館提供全方位娛樂與餐飲，演變成聚會的選項之一，已連續三年場外消費人口高於場上參與人口，二四年甚至高出約九○○萬人次。另一方面，每年打二～七輪的非核心參與者已超過每年打八輪以上的鐵粉，高爾夫球已經從運動，逐漸轉變成為娛樂項目。

不僅美國參與高爾夫球人數持續成長，根據高爾夫球管理機構Ｒ＆Ａ二三年的報告顯示，排除美國在世界各地參與人數高達三九六○萬人，比二○年疫情爆發時成長十五％，顯示全球整體參與人口維持穩定成長，又日商ＧＭＩ市調資料統計，二三年高爾夫設備市場規模為七一億美元，並預期二四～三二年年複合成長率將超過四．五％，統計機構Statista Market Insights預期亞太地區更將達到七．一六％的年複合成長率，至二九年市場規模達三九億美元。

東南亞布局為成長關鍵

高爾夫球設備在二三年因品牌廠過往拉貨較多，進行庫存調整，隨著參與人數成長，庫存去化至二四年第一季進入尾聲，目前皆已回到正常庫存水位，高爾夫球桿與球品牌廠主要為國外廠商，較大市占率如Taylor Made、Callaway、Titleist等，為我國廠商的主要客戶，國內相關業者包含復盛應用、明安、大田、鉅明等。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2346期精彩當期內文轉載》

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