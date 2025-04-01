永豐金股東會紀念品「金元包」登場　40萬存股族喜迎

▲永豐金控。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
擁有逾40萬股東的永豐金（2890）今年股東會紀念品公布為超實用「金元包（便當盒+包）」，不過這一次零股除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，永豐金將不予發放紀念品。
永豐金今年股東會訂5月29日舉行，3月31 日至5月29日停止過戶，以此推算最後買進日是3月26日。
永豐金近年股東會紀念品都很搶手，前年送金光閃閃、價格上千元精緻品牌「K's寬庭」的盤子，去年股東會紀念品改走實用路線，送椅子，今年則送便當 盒+包。
▲永豐金控。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
擁有逾40萬股東的永豐金（2890）今年股東會紀念品公布為超實用「金元包（便當盒+包）」，不過這一次零股除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，永豐金將不予發放紀念品。
永豐金今年股東會訂5月29日舉行，3月31 日至5月29日停止過戶，以此推算最後買進日是3月26日。
永豐金近年股東會紀念品都很搶手，前年送金光閃閃、價格上千元精緻品牌「K's寬庭」的盤子，去年股東會紀念品改走實用路線，送椅子，今年則送便當 盒+包。
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擁有逾40萬股東的永豐金（2890）今年股東會紀念品公布為超實用「金元包（便當盒+包）」，不過這一次零股除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，永豐金將不予發放紀念品。
2025-04-01 15:39
擁有73萬股民的台股ETF月配始祖復華台灣科技優息（00929）今（1）日公告配息評價，再配0.05元，與前次維持不變。
2025-04-01 16:05
人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）3月重挫16.54美元，創下2022年9月以來最慘單月跌幅，市場擔憂AI榮景是否已到頭？對此國泰投信指出，受到關稅不確定性壟罩的影響，晶片業的衝擊尤為明顯，因此出現拉回整理仍在預料之內，但可確信的是AI需求面仍旺盛，在基本面無虞的前提之下，靜待本周關稅逐漸明朗後，可望利空出盡，投資人需穩住耐心，等待市場雜音沉澱。
2025-04-01 14:40
在Intel Vision 2025大會上，英特爾新任執行長陳立武向廣大的科技生態系分享英特爾重返技術和製造領導地位的策略。憑藉過去的領導經驗和深厚的產業歷練，他強調以客戶為中心的思維將成為英特爾策略的基石，以掌握新興技術的發展，並抓住未來在軟體、硬體和晶圓代工工程方面的重大機會。
2025-04-01 11:19
蘋果（Apple）砸10億美元搶攻AI市場，天風證券分析師郭明錤卻從採購金額、採購產品項目上點出2大罩門，直言「沒太大意義」。
2025-04-01 10:37
勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，截至2025年2月底止，勞動基金規模為7兆1898億元，收益數為1075.2億元、收益率為1.59％。2月單月獲利回吐12億元。
2025-04-01 10:26
金管會昨（31）日宣布同意台新金（2887）與新光金（2888）進股換股方式進行合併，此宗合併案係為台灣首宗金融控股公司合意併購案，預計7月底完成金控合併，並更名「台新新光金控公司」，今（1）日消息傳來新光金股價跳空開高，漲幅逾3%，上攻12.7元，台新金漲幅1%多，來到17.6元。
2025-04-01 10:17
老牌油廠福懋油（1225）未如期繳交財報，若6個月內仍未補交，將面臨下市危機，衝擊今（1）日股價表現，一開盤就跌停鎖死，股價探至30.7元寫4年新低。
2025-04-01 10:00
日媒31日報導指出，全球第五大晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）正考慮與台灣晶圓代工大廠聯華電子合併，在利多消息助力下， 聯電早盤最高漲至48元，漲幅達7%以上。不過，隨後漲勢收斂，開盤25分鐘內成交量已突破6萬張，股價回落至45.55元，漲幅2.02%。
2025-04-01 09:22
正在協商簽署的貨櫃船運美國線長約，因為川普的對等關稅與對大陸建造船舶收取額外港口費問題產生變化，全美零售聯合會(NRF)最新公布的預測，估美國進口櫃量6月減3.2%，7月減13.9%，且不看好下半年，讓託運人不願接受漲價，紛採取觀望態度，另對於陸製船比例高的船公司，降低簽約貨量，迫使相關船公司降價求貨，恐影響整體市場運價。
2025-04-01 14:39
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