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永豐金股東會紀念品「金元包」登場　40萬存股族喜迎

▲▼永豐金控。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲永豐金控。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有逾40萬股東的永豐金（2890）今年股東會紀念品公布為超實用「金元包（便當盒+包）」，不過這一次零股除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，永豐金將不予發放紀念品。

永豐金今年股東會訂5月29日舉行，3月31 日至5月29日停止過戶，以此推算最後買進日是3月26日。

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永豐金近年股東會紀念品都很搶手，前年送金光閃閃、價格上千元精緻品牌「K's寬庭」的盤子，去年股東會紀念品改走實用路線，送椅子，今年則送便當 盒+包。

關鍵字： 股東會紀念品存股

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