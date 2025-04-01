5車主加油拿雲端發票　爽中百萬元

▲統一發票可以對獎了。（圖／記者林懿捷攝）
記者廖婕妤／台北報導
財政部今（1）日公告，今年1-2月雲端發票百萬獎共開出30張，有5名車主因為加油幸運中獎，最低加油金額只有121元就抱走百萬。
這5張加油中雲端發票的幸運兒，分別是新竹縣竹北市中華路1301號中油500元、桃園市大溪區員林路1段226號中油500元、新北市板橋區新海路137號中油加121元汽油、台中市后里區安眉路108ｰ5號台塑石油1303元、高雄市三民區建工路566號花1509元加油，都順利抱走百萬獎。
另外有民眾在高雄苓雅區建國一路352號聖功醫院花45元繳停車費、台北市內湖區新湖三路28、36號繳20元停車費，順利中百萬。
▲統一發票114年1-2月雲端百萬獎。（圖／財政部）
財政部表示，今年1-2月期統一發票特別獎中獎號碼為「95980685」，經統計本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等4大獎項的幸運得主計有95位，獎金合計超過1.67億元，對中其他獎項的獎金達27億3,211萬餘元；95位中獎得主，有64位使用載具儲存雲端發票。
財政部指出，共通性載具「手機條碼」可將其他各種載具歸戶綁定，集中管理各種載具所儲存的雲端發票，並可透過財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，每期中獎獎金將自動匯入指定金融帳戶，可省去親赴代發獎金單位領獎的時間及4‰印花稅；未設定領獎帳戶，且未列印電子發票證明聯者，可利用財政部統一發票兌獎APP兌領獎金。
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