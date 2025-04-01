聯電嫁格羅方德！外媒曝「困難重重」 ADR盤前跌逾4.7％

根據《彭博》報導，知情人士透露，格羅方德正在尋求與聯電(2330)進行合併，希望打造一家更具彈性半導體製造商，但這一交易實現的可能性較低。聯電ADR盤前回吐，下跌4.76%。

永豐金股東會紀念品「金元包」登場 40萬存股族喜迎

擁有逾40萬股東的永豐金（2890）今年股東會紀念品公布為超實用「金元包（便當盒+包）」，不過這一次零股除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，永豐金將不予發放紀念品。

00923換股增刪3檔 砍寶成納華城

規模高達186.28億元的半年配ETF群益台ESG低碳50（00923）換股結果出爐，此次增刪各3檔，寶成（9904）等3檔遭剔除，新增持股中則有華城（1519）等3檔，預計明（2）日起生效。

樺晟交不出財報下周起停止交易 另挨罰24萬

電腦及周邊、通訊連接線股樺晟（3202）昨（31）日已先公告未依規定期限公告申報2024年財務報告，原因是因為會計師事務所來函終止委任，遭到證期會裁罰24萬元，並於下周一（7日）停止上櫃交易，該公司表示積極遴選繼任會計師，儘速完成2024年財務報告之會計師查核簽證，並辦理申報及公告。

73萬股民淡定 00929再配0.05元

擁有73萬股民的台股ETF月配始祖復華台灣科技優息（00929）今（1）日公告配息評價，再配0.05元，與前次維持不變。

輝達最慘單月跌幅！市場憂AI榮景不再 法人曝耐心等待

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）3月重挫16.54美元，創下2022年9月以來最慘單月跌幅，市場擔憂AI榮景是否已到頭？對此國泰投信指出，受到關稅不確定性壟罩的影響，晶片業的衝擊尤為明顯，因此出現拉回整理仍在預料之內，但可確信的是AI需求面仍旺盛，在基本面無虞的前提之下，靜待本周關稅逐漸明朗後，可望利空出盡，投資人需穩住耐心，等待市場雜音沉澱。

5車主加油拿雲端發票 爽中百萬元

財政部今（1）日公告，今年1-2月雲端發票百萬獎共開出30張，有5名車主因為加油幸運中獎，最低加油金額只有121元就抱走百萬。

加油千元中千萬獎落1縣市 11名幸運兒一次看

統一發票114年1-2月期特別獎獎金1000萬元中獎號碼為95980685，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定發票，可兌領特別獎中獎發票為11張，其中，一名幸運兒花1000元加油，就幸運獲得千萬獎金。

美國線今日漲價馬士基未漲 MSC與一家聯盟船對大客戶延期漲價

貨櫃船公司美國線4月的運價調漲，因為5月年度新長約的簽屬，都被認為是勢在必行的動作，但是今年4月漲價並不順利，先是業界龍頭地中海航運(MSC)通知超大與大型客戶原運價延用至4月15日，今(1)日馬士基航運確定4月中前不漲，一家亞洲籍聯盟船也通知超大與大型客戶運價4月中以前不漲，不過因為未來5周船公司有提高減班比例，估計4月中有望補漲。

真會喝！買飲料中200萬 獎落4縣市

財政部今（1）日公告，今年1-2月期統一發票特獎200萬獎開出10張，中獎號碼為37166026，其中有4人靠買飲料抱走200萬元大獎，最低消費金額竟是在藥局花20元買維他露P就中獎，讓人羨慕。