台股連假前創次低量！資金湧高息ETF避險　2檔人氣最旺

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股ETF成資金避險聚集地，其中高息型更受投資人喜愛。台股在前一日大漲後，適逢清明連假前夕，加上美國總統川普公布對等關稅在即，2日在市場觀望氣氛濃厚量能萎縮，成交金額2328.49億創今年次低。觀察原型台股ETF成交量前10名中前五名清一色都是台股高息ETF，其中元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）都有超過7萬張的量能，人氣最旺。

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市場法人表示，要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是ETF，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，其有息保護亦相對不受利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，不失為現階段投資人穩健投資的好選擇。

ETF理財達人表示，00919人氣持續高漲，自從交出連續8季年化配息率逾10%的好表現，深受許多投資人、存股族的喜愛，挾著息收保護傘，投資人為了讓存股成本降低，即使近期台股大震盪，也是吸引買盤不斷挹注。據了解，00919的選股邏輯主要為「精準高息」，從市值前300大股票中，挑出今年「已公布」股利的股票，另外再剔除已除息股票，以此挑出高股息個股，讓資金有效率的精準選出高股息個股作為成分股。

由於00919的成分股涵蓋全產業，因此，不論何種產業，只要是當年高配息具成長性的股票，都有機會被納入，更符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股3月行情主要受到美國總統川普關稅議題擴大，及4/2美國全球對等關稅政策將公布影響股市重挫，下跌原因來自通膨預期上升及美國景氣衰退憂慮，若關稅戰對台股基本面的影響將反映於2~3Q25，則台股未來三個月可能呈現盤跌表現；現階段台股資金面從證券劃撥餘額及融資融券可看出國內資金面轉向保守，

雖然台股大盤近期表現震盪，不過整體看來，AI仍為中長線趨勢，台灣企業獲利2025年增約16%雙位數增長水準，中長期不看淡台股，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。