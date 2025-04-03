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股市女王4000萬買債月領20萬　「越跌越買」策略公開

李蜀芳表示，美國經濟衰退，聯準會降息至3%以下，才會賣出債券ETF。

▲李蜀芳表示，美國經濟衰退，聯準會降息至3%以下，才會賣出債券ETF。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台股資歷37年的李蜀芳，在證券投顧業有股市女王稱號，操作風格雖犀利，卻都能保留戰果。近2年她開闢新戰場，將資金由股轉債，且強調越跌越買，不到2年帳上已獲利400萬元，每月穩領超過20萬元債息。

李蜀芳大學畢業後便進入大順證券任職，「她是法人出身，重視基本面研究，對產業掌握透徹，也擅長危機入市；令人佩服的是，她能做到違反人性操作，當市場情緒恐慌時，敢逢低進場承接好公司。」同事多年的李忠興直言，行情走空時很多人都怕接刀、越買越低，但她懂得分散進場，最後都能穩健收割。

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令人好奇的是，近2年有股市女王之稱的李蜀芳竟然錢進債券，她究竟是怎麼盤算的？「美歐成熟市場利率只要在5%以上，債券票面利率就可能折價，殖利率多能超過6%，在追求穩健收益的配置中，這樣的條件相當吸引人！」

2023年下半年，聯準會進入升息尾聲，基準利率在5.25%至5.5%，配合當時台股一路走高、至當年底整體本益比突破20倍下，她便開始由股轉債，將資金轉移至投資等級債ETF。

李蜀芳買債策略是，第一筆資金先投入500萬元，分別買進00720B（元大投資級公司債）、00725B（國泰投資級公司債）、00751B（元大AAA至A公司債）及00862B（中信投資級公司債）等4檔投資等級債ETF。

之後，她便盯住債券ETF價格，「買進後價格若持續下跌，就領息角度來說，殖利率變高，更應加碼累積部位。而債券ETF只要價格下跌1%就算大跌，我會利用金字塔買法，越跌買越多，第2次進場就投入1000萬元，第3次再投入2000萬元，並新增一檔00937B（群益ESG投等債20+），現在債券部位平均殖利率接近6%。」

但現階段債券低點已過，投資人好奇是否還能進場？李蜀芳指出，債券ETF只要跌破前波價格低點就可再投入；「大部分時間，債券高低點價差波動不容易超過1成，現在市場資金避險需求強，債券低點雖已過，但殖利率誘人還是可進場；投資人可將資金拆成10筆，當債券ETF價格每跌1%，就投入一筆資金，分散買進。」

李蜀芳持有債券ETF不到2年，總投入金額約4000多萬元，目前帳面含息報酬率超過1成，平均月領債息逾20萬元。「債券投資目的，就是債息收益可支應我每月生活開銷，不受大環境投資變數影響；要是因經濟衰退，市場氣氛低迷，聯準會降息至3%以下，就是我出脫債券ETF時機，屆時資金會鎖定高股息ETF，在股市中撿便宜。」


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