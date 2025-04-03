台遭課關稅32%！　學者：廠商4面向風險評估找對策

▲進出口貨櫃。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普宣布對台課徵32％對等關稅，震撼產業界，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，業者需要在短期內做好4大風險評估，才能從漲價、供應鏈優化等面向找到對策，他進一步認為，關稅制度上路以後美國消費者的購買意願會不會出現變化，值得觀察。

第1、美國課稅細節，32％關稅究竟是整體出口至美國產品統一召徵，或個別產品實質稅率待釐清，建議產業界應做最大風險評估，例如石化產品關稅風險至少從現階段最低6.5%至新關稅32%的上限去評估。

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第2、中、越、韓等競爭對手國也課稅，銷貨策略要從台灣角度進行風險評估，與競爭對手國比較起來，是不是稅率比台灣低，造成銷售壓力。

第3、台灣經第3地製造產品後銷往美國，疊加關稅風險需要進一步掌握。

第4、最大風險不是對手搶單，而最怕是美國人在加稅之後要不要消費，由於美國是全球最大內需市場之一，一旦關稅上調，美國人不消費，客戶沒了，供應鏈該怎因應，除非像台積電所生產晶片是「非買不可」，那漲價大家就必需承擔。

最後還要注意其他國家，因為商品銷售美國受挫，將過剩的商品銷往第三國，將會引發第三國之間的貿易大混戰。