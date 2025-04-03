川普關稅戰超出預期！她曝「對美國打擊最大」：經濟顧問可判刑嗎

▲川普宣布，要對各國徵收對等關稅。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

美國總統川普在白宮玫瑰花園舉行的「讓美國再次富裕」活動上，宣布對全球各國徵收「對等關稅」，其中以柬埔寨49%最高，而台灣則是32%，位列第七。對此，財經網美胡采蘋透過臉書粉專表示，為什麼有印鈔權的國家要做這種事情，「川普的經濟顧問可以直接判刑嗎？」

川普公布對等關稅新制，其中以柬埔寨被課徵49％最高，再來依次分別為越南46％、斯里蘭卡44%、孟加拉37%、泰國36%、中國34%，台灣則位列第7為32％。（詳細資訊請見下表）

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▲美國對主要國家或經濟體課徵的新關稅。（圖／ETtoday）

胡采蘋則在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文列出亞洲國家的「特別關稅」，她認為這已經超出正常人的預期，為什麼一個有印鈔權的國家要做這種事情？「這是要毀滅布列敦森林的美元體系嗎？」

胡采蘋認為，這種關稅對美國的打擊才是最大的，其他人失去的是經濟活力，美國則是失去自身對世界的主導權，「美國阿公阿媽投資世界一百年才有今日霸權，川普的經濟顧問可以直接判刑嗎？」她還指出，1929年的經濟大蕭條「就是高關稅造成的」。

貼文底下，不少網友也紛紛回應，「川粉表示：你各位都不懂經濟學，美國就業欣欣向榮，未來一片大好」、「世界經濟大壞就是賺錢的機會」、「不是他的經濟顧問，就是他」、「別人恐懼我貪婪」、「我真的看不懂他是怎麼回事」、「我覺得是談判籌碼，逼著大家跟他談判」、「川普常常這樣逼人上談判桌，他的目的就是要各國降低美國的稅金，只能請人去跟他談了」。