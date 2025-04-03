緯創、緯穎加快「美國製造」　砸重金插旗美國設廠

▲緯創董事長林憲銘和緯穎董事長洪麗寗。（圖／CTWANT提供）

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緯創（3231）3月24日舉行線上法說會時談到「美國製造」，提到墨西哥仍是重點生產基地，不過在美國總統川普宣布對等關稅前夕，4月2日股市收盤、董事會後公告，緯創擬於美國投資新設子公司Wistron InfoComm (USA) Corporation，設立資本額為4500萬美元，擬於不超過5000萬美元之額度內取得位於美國之土地及廠房。

緯創旗下的緯穎（6669），也在2月27日於董事會通過決議，增資其美國子公司3億美元、約96.97億元新台幣，要在德州購建新廠，同時也會持續推進南科擴建的產能，將正在興建的廠辦大樓資本支出預算，調高至80億元。

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緯穎表示，為因應近期國際情勢之不確定性，應對全球供應鏈重組之變化，持續完備全球生產與交付能力，也看好資料中心市場長期需求成長，將深化AI、運算與散熱等相關技術與產品開發。

先期緯穎的自有產能出貨多集中於墨西哥，其他則是台灣和馬來西亞廠的新擴產能，不過在川普上任後，針對墨西哥的加稅政策，引發市場疑慮、一度導致股價大跌，此次大動作在美擴廠，也是對市場的表態。

緯創董事長林憲銘在3月的法說會上表示，若客戶將生產轉移至美國，緯創有能力為高單價產品提供製造服務，但美國的製造成本較高，因此低單價產品不太可能在美國生產，除了成本問題，還涉及到人力瓶頸，因此未來在美國的製造擴張，將集中於高單價產品，墨西哥仍是重點生產基地。

緯創2日股價收在101元、跌0.49%，緯穎收在1740元、漲0.86%。

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