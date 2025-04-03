超預期對等關稅震撼全球　電子代工大廠影響一次看

▲美國總統川普對等關稅震撼全球市場、示意圖。（圖／路透社）

文／中央社

美國總統川普宣布對台灣課徵32%對等關稅，衝擊台灣供應鏈，專家與業者分析，電子代工大廠將被迫加速美國製造，以AI伺服器後段組裝廠腳步最快，iPhone和筆電因供應鏈龐雜，毛利不高，終端組裝赴美可能性低，可能要由供應鏈、品牌及消費者共同承擔關稅成本。

川普對台課徵32% 台商生產重鎮越南、泰國也難倖免 美國總統川普今天宣布，將以國家為基礎課徵對等關稅，其他國家對美國徵多少稅，美國將回敬約一半的「折扣」關稅，包括分別對中國、歐盟、日本等世界主要經濟體的進口商品課徵34%、20%及24%對等關稅，台灣的稅率則是32%；與台廠主要生產基地有關的越南、泰國也被分別實施46%與36%的高關稅。

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台經院產經資料庫分析師邱昰芳對中央社表示，對等關稅的衝擊超乎市場預期，這項政策的核心目的是為了促進「美國製造」，迫使企業將產能轉回美國，更認真思考美國製造的選項。 整體而言，邱昰芳表示，短期內產能轉移並不容易，可能要由供應鏈、品牌商及消費者3方，一起來承擔關稅成本。

電子代工大廠加速美國製造 AI伺服器組裝腳步最快

邱昰芳指出，台灣電子代工大廠，包括鴻海、廣達、仁寶、緯創、和碩、英業達，勢必要針對AI伺服器組裝啟動美國製造策略，而這也是不少廠商的現在進行式；由於美系CSP大廠（如亞馬遜AWS、微軟Azure、Google Cloud）需求高，AI伺服器後段組裝將最先遷往美國。

「沒在美國設廠的代工業者壓力會較大，會比較緊張」，代工廠業者私下表示，因應地緣政治，分散產能的策略已經執行至少6年，現在是全球性關稅，必須看客戶安排，搬遷到美國產業會先以伺服器後段組裝廠為主，但主板到L6這一段，是不是要遷到美國，「就要看客戶算盤怎麼撥」。

台新投顧表示，代工大廠主要在台灣、越南等地生產L6主板，出口至墨西哥組裝L10，再將伺服器整機出貨至美國，由於墨西哥出口伺服器至美國符合USMCA條件免課徵關稅，有利於伺服器供應鏈，預期ODM仍將持續在美國和墨西哥布建伺服器產能，雖然關稅將由客戶負擔，不過擴廠折舊費用將稀釋獲利表現。

手機、筆電零組件體系複雜 赴美投資誘因小

以筆電產業而言，代工業者指出，目前生產重心仍在中國，毛利較低的特性使搬遷誘因不大，但美中貿易戰後，PC產業已將部分產能轉往墨西哥與越南。

HP先前表示，預計至2025年10月，北美銷售商品中，只有不到10%來自中國，而Dell組裝多集中在東南亞；廣達少部分商用Mac仍在美國組裝，部分產能已轉往越南。

邱昰芳表示，由於手機與筆電的零組件體系較為複雜，生產重心仍在亞洲，即便終端組裝能搬遷美國，零組件成本仍因關稅上升而受衝擊，因此赴美誘因較小，但業者還是會從成本和客戶結構觀察與評估，晶片占整機成本比例最高，暫時未在課稅範圍內。

「美國全方面課徵對等關稅，電腦相關產品製造的台商，難以避免受到傷害」，綜合投顧分析指出，PC供應鏈產能主要位於中國，板卡產能幾乎位於台灣，川普分別針對中國、台灣課徵34%、32%對等關稅，將使北美終端PC及板卡價格大幅提升，壓抑市場需求。

品牌廠而言，台新投顧分析，華碩、宏碁等台灣PC品牌業者約2成營收來自美國，宏碁已宣布自2025年3月起，輸入美國的PC售價調漲10%；業界預期，華碩將跟進調漲北美市場PC價格。

整體來說，台新投顧預測，PC售價上升將壓抑北美市場需求，全球PC出貨量預計下降至2.51億台，年減3%，北美市場則預計下調10%。

至於手機組裝的部分，邱昰芳指出，iPhone主要由中國與印度生產出口，美國對中國製造累計會課徵高關稅，這將促使鴻海擴大印度廠產能，從過去僅生產低價機，轉型為全系列機型製造基地，否則勢必大幅漲價，這是鴻海必須積極調整的課題；鴻海智慧手機等消費產品占營收比重約46%。

台新投顧表示，鴻海與和碩負責多數蘋果手機組裝，且因其多數產能，大約70至80%位於中國大陸，而蘋果手機出貨於美國約25%至30%的比例，會被課徵對等關稅，加上美國對中國課徵關稅，對於蘋果手機已經有一定影響，從2月底iPhone16e售價比預期增加20%即可見蘋果已提前先加入關稅影響因素。

電子代工大廠忙布局 廣達過去2年擴產都在美國

廣達早在2018年因應美中貿易戰開始分散產能，伺服器產能遍及台灣、泰國、美國與德國；美國工廠位於加州及田納西，已開始負責組裝與測試；筆電除了在中國，也陸續在泰國和越南擴產。

廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令受訪時曾指出，過去2年廣達海外擴產幾乎都在美國，布局相對較早，可因應客戶需求擴產，「我想我們的壓力比較小」。

鴻海在美國德州設有據點，去年公告購買新廠房和設備，已展開布局。鴻海子公司投資3303.3萬美元（約新台幣10.7億元），取得美國德州哈立斯郡（Harris County）土地及廠房。產業人士分析，鴻海主要為擴充AI伺服器產線，服務北美客戶。

緯創去年12月20日公告多項海外投資議案，其中，為因應AI伺服器售後服務，擬於2500萬美元，約新台幣8.17億元之內，對美國德州廠房進行建築物改良；近期緯創又宣布加碼美國擴廠投資。

英業達考慮在美國設立後段組裝產線，目前在墨西哥已有工廠生產伺服器、筆電及車用電子產品，德州是可能評估設廠地點之一，原因是距離墨西哥近，電力供應也相對充足。

仁寶先前透露，已與美國幾個州進行討論，尤其是南部地區，德州是領先的候選地點之一。

和碩目前海外據點包括印尼、越南及墨西哥，墨西哥新廠預計今年4月投產，美國廠還在評估階段。