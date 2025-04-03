美股嚇趴！　投顧專家：「1能力」是重點、5面向看企業衝擊



▲美國總統川普大刀一揮，預計對60個國家加徵關稅。（翻攝WhiteHouse Flickr）

文／鏡週刊

美國總統川普大刀一揮，預計對60個國家加徵關稅，美股盤後主要指數全數嚇趴，專家認為，出貨到美國的廠商全受影響，但還是有程度上差異，像是台灣護國神山台積電具備足夠議價能力，能減緩衝擊。

川普關稅政策掀牌，對美國股市造成衝擊，盤後公布激進關稅政策， 道瓊期貨一度暴跌超過 1,100點，標普500指數期貨挫逾3.9%、那斯達克100期貨跌逾4.7%，台指期盤後跳水2%，美國大型股也跟著重挫。

關稅政策出爐，將對所有國家徵收10%基準關稅，並對與美國貿易逆差最大國家徵收更高的「對等關稅」，將於美東時間4月5日凌晨0點01分和美東時間4月9日凌晨0點01分開始生效。

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川普將對與美國貿易逆差最大國家徵收更高的「對等關稅」，共計有60國受影響，其中「對等關稅」加徵稅率主要國家，越南46%、中國34%、台灣 32%、印尼32%、瑞士31%、印度 26%、南韓 25%、馬來西亞 24%、日本 24%、歐盟20%、英國 10%、巴西 10%和新加坡 10%等。

不過，聲明有排除條款，要是符合「美加墨貿易協議」（USMCA）的商品將可獲得對等關稅豁免，此外部分商品不受對等關稅限制，包括已受《貿易擴展法》第232條關稅規範的鋼鋁製品、汽車及其零組件及未來可能適用第232條關稅的商品，此外，美國本土未生產的能源與特定礦物；金條、銅、藥品、半導體及木材製品也不受規範。

「川普關稅即刻生效，出貨到美國的廠商都受影響，但程度仍有差異。」宏遠投顧副總經理陳國清指出，可從5個面向觀察公司受波及程度：個別公司出貨美國的比重高低、他國競爭對手關稅高低、跟美國競爭對手的競爭力、轉價他國的能力，以及最後產品競爭力及不可取代性的高低。

「例如，台積電在市場上沒有對手，關稅調漲後有轉嫁和議價能力，受影響程度就較低。」他認為這次加徵台灣關稅算是預料之內，現階段有3大觀察重點，一是出口到美國後他國企業人力需求、二是美國當地消費需求降低程度，最後是關稅衝擊影響美國勞動力多寡，「不過關稅政策的執行是不是雷聲大雨點小？可能還有談判空間。」



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