緬甸強震！國泰世華仰光分行助重建　金控捐1億緬幣送暖

▲緬甸地震後，到處見倒塌建築物。（圖／路透）

記者巫彩蓮／綜合報導

緬甸中部日前發生芮氏規模8.2強震，造成當地嚴重災害損失與人民傷亡，國泰金控秉持「人飢己飢、人溺己溺」的精神，今（4日）宣布捐款1億緬幣（約折合台幣156萬），期以實際行動支持緬甸的災後救援與重建工作，盼能協助受災民眾早日重建家園、恢復正常生活，度過艱難時刻。

國泰金控旗下子公司國泰世華銀行在緬甸設有仰光分行，深耕當地多年，與當地客戶及社區建立了深厚的連結。此次災害發生後，國泰世華銀行第一時間啟動應變機制，透過多元通報管道確認當地員工與客戶的安全，並主動展開關懷行動。

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目前國泰世華在緬甸所服務客戶多為台商，主要設點位於非重災區，銀行整體交易與營運狀況均維持正常。

為確保客戶在特殊時刻仍能獲得即時且完善的金融支援，國泰世華銀行仰光分行已啟動緊急支援機制，提供包括基本金融交易協助、緊急資金調度諮詢與文件遺失補發機制等協助項目。若當地客戶因災情導致無法正常使用銀行服務，亦可透過電話、電子郵件或親至分行，由服務人員協助處理緊急金融需求。國泰世華銀行將持續密切關注災區情勢，並視實際需求滾動調整支援措施，與當地民眾攜手度過艱難時刻。