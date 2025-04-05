川普對台課32%關稅　創新創業總會提5建議喊話政府

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

美國總統川普宣布國家進入經濟緊急狀態，並實施對等關稅政策。對所有國家徵收10%的基準關稅，對貿易逆差較大的國家徵收更高的關稅。台灣因對美逆差比例較高，被課徵32%關稅，對中小企業有相當衝擊，身為台灣新創總會會長及家登董事長的邱銘乾，也代表新創總會提供5大建議喊話政府，希望能夠一起度過難關。

賴總統上任以來，提出台美21世紀貿易倡議等重要產業貿易政策，奠定台美合作重要方針，這次面對美國對等關稅變局，我們也看到行政院團隊掌握最新情勢，並對美國貿易代表提出嚴正交涉，確保國家利益，深表贊同，對於可能受到衝擊的產業，相信政府也會給予支持與協助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

創新創業總會（NiEA）長期協助政府扶持台灣中小及新創企業，因應美國總統川普當選以來非傳統的、非連續性的施政政策，奠基在持續與創業楷模及產業會員溝通的基礎上，提出以下短中長期措施應對關稅戰的觀點：

第一、產業盤點分析。針對已盤點分析受衝擊之產業，針對受影響之重點產業，應給予更積極性的輔導補助措施。

第二、產業升級轉型。除思考如何協助產業進行升級轉型之外，政府對願升級轉型成長企業，提供以稅務或資本市場工具支持中小企業整併並解決少子化缺工之問題。

第三、強化對美溝通。對美關稅政策，建議組成跨部會小組因應，以降低關稅對中小企業衝擊。

第四、擴大對美投資合作。除對美投資談判保障台商權益外，可與民間合作，建立對美窗口溝通管道，並運用已建立之對美窗口；如新創總會已有半導體聯盟及汽車零組件聯盟有對美投資經驗，可協助分享對美聯盟落地經驗做分享，協助解決中小及新創企業赴美投資問題。

第五、強調持續創新。唯有創新，才有創業。建置開放式創新平台，讓產業創新被可被落實。政府資源有限，如可借助民間創新能量，讓產業主導新興產業研發創新。

新創總會近幾年來透過投資新創企業、大帶小及產業聯盟模式，希冀能夠創造中堅企業與中小、新創企業溝通合作的平台，如政府有需幫助中小及新創企業轉型之民間力量，本會將盡全力當政府最佳後盾。