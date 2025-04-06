定期定額投資孩子未來！　爸媽最愛10檔基金曝光

▲基富通平台上父母替家中子女開戶定期定額投資以3000元為大宗。（圖／基富通提供）

記者巫彩蓮／台北報導

兒童與親子理財近年來受到許多爸媽重視，根據基富通統計，平台上逾3成的父母都有為家中子女開戶，其中，超過8成採取定期定額。至於投資金額方面，每月固定3,000元的比例約4成，而3,000-5,000元、5,000-8,000元的人，都各有1成5，顯示兒童或親子理財的普惠程度相當高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀察父母為子女定期定額的基金類型，股票型基金仍居大宗，占比達75%，其次是平衡型基金，達2成左右，反映投資人較為年輕，能適度承擔風險，所以投資屬性偏向積極為主、穩健為輔。

就定期定額前10大基金觀察，有3檔為退休專案基金，分別是安聯四季成長組合基金、群益全民成長樂退組合基金、國泰泰享退2049目標日期組合基金；5檔為台股基金，包括安聯台灣科技基金、安聯台灣智慧基金、野村優質基金、統一黑馬基金、安聯台灣大壩基金；2檔聚焦科技產業，即貝萊德世界科技基金、摩根美國科技基金。

王浩宇指出，過去傳統中，長輩都不太喜歡跟小孩談錢，但隨著時代轉變與少子化現象，每位父母都希望給孩子最好的資源，除了重視IQ（Intelligence Quotient，智力指數）、EQ（Emotional Quotient，情緒商數）的發展，還看重FQ（Financial Quotient，財務智商）的培養。

因此，許多父母會將孩子的年節紅包、各項補助或獎助學金分成12等分，每一等分如不足3,000元，父母再提撥少量金額補足，以定期定額方式理財，讓孩子的錢真正用在孩子身上，不僅壓力較小，同時能在過程中為孩子建立良好的價值觀，及妥善使用金錢達成人生目標的方法，讓孩子終身受用。

