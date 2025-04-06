3個月前後悔「沒把錢投入股市」　蒼藍鴿逃過：還好拿來開診所了

▲蒼藍鴿原本很後悔把錢拿去開診所。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普拋出對等關稅政策，台灣面臨32%重稅挑戰，近日台股適逢清明連假休市，各界皆預測明天（7日）可能會有大波動，甚至有財經作家表示，開盤保守跌1800點，崩跌2000點都不意外。網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）驚呼，三個月前還在懊悔，應該把錢拿去投入股市，而不是開診所，如今感謝當初的自己。

蒼藍鴿在Threads發文，三個月前才在想，早知道把成立診所的錢都投入股市，說不定可以提早幾年退休，如今感謝當初的自己，有把錢拿去開診所，而不是放在股市。

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貼文一出，底下網友則紛紛哀號，「禮拜一準備睡公園了」、「真的，還是要配置房地產跟其他資本，不然一波就沒了」、「開診所是對的，不要浪費你的專業」、「滿手現金的巴菲特果然很神」、「還好我在2個月前有買房子」、「股市下跌，診所賺的錢剛好分一些慢慢丟進去」。

外界擔憂7日開盤恐難逃重擊，為穩定金融市場，行政院長卓榮泰4日召開記者會，宣布9大面向及20項措施、總經費880億（工業700億、農業180億）的協助方案。針對下週一股市開盤變化，卓指出，未來衝擊一定是有的，這一兩天會再跟產業界持續溝通，期待禮拜一有所掌控，但一定要有心理準備，可能會面對一場震撼。