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對等關稅「美國價值20%」逃生秘道　iPhone、AI伺服器有望受惠

▲▼ iPhone 16 Pro、相機控制、動作按鈕 、配件。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲iPhone 16 Pro供應鏈有望受惠。（資料照／記者蘇晟彥攝）

文／中央社

美國總統川普宣布開徵對等關稅震撼全球，不過根據美國聯邦政府文件中的9903.01.34（以下簡稱US Content rule）指出，銷美產品中如果美國原產成分（US content）占進口貨品報關價值20%以上，美國自製的部分可以豁免關稅，AI伺服器、iPhone手機以及ＭacBook筆電等科技供應鏈，都有機會受惠，如此一來可稍微降低對台灣科技供應鏈的衝擊。

不具名產業專家對中央社記者分析，US Content rule可能是川普政府留下的重要但書，對台灣科技業廠商而言將會是一場及時雨。

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這名產業專家指出，川普政府一系列的關稅措施看似沒有章法甚至粗暴，不過從US Content rule透露出，川普的關稅政策背後有其完整思維脈絡與配套措施，只是一個措施一個措施公布，外界只看到第一步、第二步，沒看到全貌，容易霧裡看花。

根據US Content rule指出，如果銷美產品中，美國原產成分占進口貨品報關價值20%以上，其美國自製的部分可以豁免關稅。文件中未明確指出美國原產成分的計算方式，產業專家推測，以熱門的AI伺服器為例，其中將近60%的最大成本來自美國輝達（NVIDIA）的GPU（圖形處理器），這部分很有機會被認定為US Content，可望獲得部分關稅豁免。

另外還有蘋果iPhone手機、ＭacBook筆電等科技供應鏈也都有機會受惠，對等關稅對於台灣科技產業的衝擊可望大為減低。

產業專家分析，US Content rule把美國自製的門檻設在20%，可說是魔術數字，因為早在川普第1任期，就曾以此告訴台積電，因為你用到超過25%的美國原產成分，這裡頭可能包括美國企業Cadence（益華）的IC設計工具、美商應材（Applied Materials）的半導體設備或材料，或是蘋果的IP（智財權）等，所以必須受到美國的長臂管轄，據此禁止台積電向華為提供晶片。

他說，當初川普政府是以25%的美國原產成分做為管制門檻，如今則是以20%當做關稅豁免門檻，顯示20%至25%對於川普政府而言，是認定雙方合作緊密度的重要衡量標準，US Content rule可能代表川普政府幫美國價值高的盟國企業開大門，未來可望深化雙方合作。

▼川普關稅「逃生秘道」條文細則。（圖／翻攝白宮網頁）

▲▼川普關稅條文細則。（圖／翻攝白宮網頁）

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