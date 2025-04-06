瑞磁ABC-KY憑美國製造優勢　關稅戰力拚突圍

▲瑞磁生技創辦人暨執行長何重人。（圖／資料照）

記者高兆麟／綜合報導

瑞磁生技ABC-KY（6598）是一家專注於創新數位生物條碼技術的領先企業。自2008年成立以來，公司將總部及製造基地設於美國加州洛杉磯，致力於體外診斷（IVD）領域的技術研發與產品製造。近期，美國關稅政策的調整為瑞磁帶來顯著利多。與許多依賴海外製造的競爭對手不同，瑞磁的IVD檢測試劑100%在美國境內生產，免受關稅影響，確保生產與銷售穩定運行。

相較之下，瑞士羅氏（Roche）與義大利Diasorin（收購Luminex）等國際競爭對手，因其產品關鍵成分多仰賴進口，將面臨更高的成本壓力。此消彼長之下，瑞磁的市場競爭優勢進一步凸顯。此外，瑞磁在台灣製造的低成本數位條碼晶圓產品，因屬半導體類別，幸運地豁免了本次實施的關稅限制。這一系列政策利多，使瑞磁ABC-KY成為本輪關稅變動中的最大受益者。

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在產品表現上，瑞磁同樣展現強勁成長。過去一季，其呼吸道病原體診斷檢測試劑（RPP）獲得多家大型流感檢測實驗室的青睞，需求快速攀升，已接近公司旗艦產品——胃腸病原菌檢測試劑盒（GPP）的水平。鑑於呼吸道診斷市場規模遠超胃腸病原市場，且實驗室客戶對流感檢測的需求持續擴大，RPP檢測試劑有望與GPP並駕齊驅，成為瑞磁未來的雙核心產品。

展望下半年，瑞磁預計將有更多全國性實驗室完成產品評估並轉為正式採購，胃腸道（GPP）與呼吸道（RPP）多元分子檢測試劑的需求將顯著增長。這不僅為公司注入強勁的業績動能，也進一步強化在全球IVD市場的市場地位。