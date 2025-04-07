快訊／台股「價崩」開盤殺2086點至19212 台積電開跌停848

貿易戰恐慌席捲全球市場，全球股市崩跌，台股因清明連假休市，今（7）日重啟交易，台指期開盤崩跌10%至跌停，台股開盤賣壓湧現，1800檔上市櫃公司開盤即跌停，台積電（2330）也開出躺平價848元，台股挫殺逾2086點摜至19212.02點。

快訊／台指期開盤即跌停！狂殺2129點 台股戒備「開盤摜底」

貿易戰恐慌席捲全球市場，全球股市崩跌，台股因清明連假休市，今（7）日重啟交易，台指期開盤崩跌，狂殺2129點至跌停19167點，再現去（2024）8月5日跌停的黑歷史。

快訊／日股期貨熔斷 證交所董座林修銘：我們嚴陣以待

快訊／證交所董座林修銘信心喊話 「力挺危機、不限縮漲跌幅」

證交所董事長林修銘指出，關稅衝擊讓我們金融市場在清明假期產生劇烈波動，美、歐、亞股市都走跌，4月3日至4月4日累積下，「我國股市難免受到市場影響有震盪波動」，但將協力資訊透明、鼓勵企業召開法說會，強化投資人溝通，提升市場信任，落實庫藏股買回執行。不限縮漲跌幅，但保留政策彈性。

汽配業估老客戶會要求重新報價或分攤關稅 奇美實業：傳銷保守因應

上周六(5日)台灣50多家業者剛結束在曼谷的2025泰國國際汽車零配件展(TAPA)參展活動，針對美國對等關稅，參展業者估計，一些老客戶可能會希望重談報價或者共同承擔進口關稅，現在業界都在觀察事件發展；奇美實業發言人暨副總經理陳世賢表示，公司現階段已接經訂單照常出貨，後續因狀況不明，公司傳銷會保守因應。

台美力拼「零關稅」 專家：鼓勵台商赴美投資可釜底抽薪

美國總統川普宣布對台祭出32%關稅，總統賴清德拋出不以報復性關稅而以台美「零關稅」為目標溝通，專家指出，台美雙方若想彼此皆能以零關稅互利，要能遏止「洗產地」的疑慮，同時還要注意農業、汽車業等產業競爭力是否受到影響，政策阻力不小；相形之下，直接鼓勵台資企業勇敢赴美併購或投資，才是釜底抽薪的做法。

瑞磁ABC-KY憑美國製造優勢 關稅戰力拚突圍

瑞磁生技ABC-KY（6598）是一家專注於創新數位生物條碼技術的領先企業。自2008年成立以來，公司將總部及製造基地設於美國加州洛杉磯，致力於體外診斷（IVD）領域的技術研發與產品製造。近期，美國關稅政策的調整為瑞磁帶來顯著利多。與許多依賴海外製造的競爭對手不同，瑞磁的IVD檢測試劑100%在美國境內生產，免受關稅影響，確保生產與銷售穩定運行。

川普對等關稅上桌 「亮牌撲克大賽」站對邊才有贏面

川普推動「對等關稅」，這一周重點不在談判關稅，而是誰先站隊。表態比喊價還價更關鍵。川普最後還是會談關稅，但現在他要先看誰是自己人。站對邊，才有得談。拖延觀望，只會讓談判籌碼越來越差。

川普關稅利空籠罩台股 證交所董座明罕見08：00盤前信心喊話

為了穩定台股信心，證交所公告，明（7）日在股市九點開盤前、早上8點證交所董事長林修銘將召開記者說明會，針對救市措施進行說明，證交所同時強調，在顧及台股流動量考量下，沒有限縮漲跌幅。

分析／金管會救市「限空令」未限縮漲跌幅 防止恐慌心理擴散

美國總統川普祭出「對等關稅」措施震撼全球，台灣遭課32％關稅，台股千點以上殺盤在劫難逃，不過金管會今（6）日公告3大救市措施，沒有外傳「漲跌幅由10%減半至5%」，相關官員坦言，清明節連假期間多番沙盤推演，從款券穩量著手「救市不救價」的做法防止恐慌性賣壓大規模出動，內部認為是現階段最妥適的對策。