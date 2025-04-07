股市肯定大跌！謝金河「但老天爺眷顧台灣」：多幾天緩衝期

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家日前在白宮宣布加碼投資。（圖／路透）



記者鄺郁庭／綜合報導

面對川普重啟關稅大刀，全世界股市陷入動盪，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，「這幾天全世界都陷入川普重關稅的焦慮中，川普揮重拳，連巴菲特都忍不住說：關稅是一種戰爭行為！」但他提到，元月27日Deepseek襲擊，台灣當時正好是春節，這次又遇上清明節，「台灣多幾天緩衝期，也許這也是老天爺的眷顧！」

「危險處理的關鍵時刻！」謝金河在臉書表示，川普揮大刀，全球股市幾乎都崩潰，但事情尚未塵埃落定，「難道這麼精打細算的川普和他的執政團隊都看不懂？我想最後的謎底尚未揭曉！」

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謝金河表示，儘管現在反川普聲浪四起，但川普仍老神在在，「他認為現在正在動手術，開完刀後就會大漲！」然而現實卻是財富大縮水，「今天台股開盤，我們也得面對危機總動員！」

他指出，川普的強硬舉動也考驗各國領袖的危機處理能力。像是新加坡總理黃循財在YouTube上對人民誠實說明情況，獲得好評；加拿大總理卡尼則重砲轟擊川普，直指他正葬送美國的領導地位；歐盟主席馮德萊恩也發表強硬聲明，而越南總書記蘇林更願意對美國零關稅。

至於台灣方面，「第一天行政院長卓榮泰提出880億救濟方案，國人感受不強，但昨天賴清德總統對全民發表談話，他不卑不亢，完整反應政府對策，而且也收到美方回應，我覺得非常好！」

更令人振奮的是，美國方面釋出一項對台相對友善的措施，「包括：美國祭出關稅走廊，針對内含美國技術逾20%的產品豁免！這對台積電及ICT產業是好消息！」謝金河推測，「川普撞擊力那麼大，看起來他是要讓大家來談的！也許大家要更有耐心！」

謝金河也透露前兩天和友人黃顯華見面時的對話，「他說企業老闆都聚精會神在思考對策，他說川普硬幹下去，美國人會沒有鞋子穿！沒有衣服穿！」雖是一句玩笑話，卻點出產業鏈崩壞的嚴重性。「當大家都趴下去，誰會比較不慘？」

他認為，這一輪衝擊下，東協國家將首當其衝，泰國恐成重災區，「泰達電從173.5跌到56.7泰銖，市值蒸發超過一兆泰銖，台達電也會受到影響！把生產基地移到東協的台灣企業也難逃波及。」

不過他仍保有信心，「台灣有卓越的企業家，在大浪席捲過後，台灣的企業一定是最先爬起來的那一群！」對於今天台股的走勢，他坦言「肯定會大跌」，但也巧妙指出，「元月27日Deepseek襲擊，台灣正好是春節，這次是清明節，台灣多幾天緩衝期，也許這也是老天爺的眷顧！」