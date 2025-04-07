喊話投資者「把握2策略」　台股多頭總司令：美國會是最大受害者

▲國泰投信董事長張錫有「台股多頭總司令」之稱。（本刊資料照）

文／鏡週刊

川普拋出關稅核彈向全球宣戰，台股連假過後展開補跌，4/7開盤狠摔超過2,000點，創史上最大跌幅。國泰投信董事長張錫指出，關稅戰下美國會是最大受害者，建議投資人把這次事件當作另一波「川普疫情」，接下來觀察重點，在新政策下因「美國價值」而被豁免的項目。

張錫表示，川普的對等關稅簡單粗暴，大幅超出經濟學家及國際機構法人的預期，金融市場恐慌程度有如2020年Covid-19來襲，投資人應避免過度擔心殺到低檔。「美國雖然是全球消費大國，但只佔全球進口最終需求15%，影響其實比大家想像的更低，且在川普這波操作關稅所發起的經濟革命下，美國將是最大受害者。」

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他解釋，關稅暴增的不是品牌廠商如Apple、Dell或Nike要負擔，就是轉價給消費者。以iPhone手機或PC為例，中國生產皆超過8成，若課徵54%（20%+34%）關稅，相當於美國iPhone或PC比其他國家貴一半；或以球鞋為例，美國售價至少要貴上4成（因越南、柬埔寨課徵46%、49%）。如此一來，佔全球總銷量3成的美國Apple Store勢必受到影響，而美國服務業佔GDP 8成，製造業只佔2成，「川普子彈真的是射錯方向。」

進一步來看，台灣2024年出口4,750億美元，其中電子相關產品3,097億美元（晶片1,772億、資通訊1,325億）佔65%，大多是出口零組件至中國、東協、墨西哥組裝後再至美國，少數才是直接出口至美國的產品，這波32%關稅影響仍有限，「免稅認定」標準尚有爭議。

張錫提到，川普關稅政策還有被稱為「關稅人道走廊」的「豁免規定附件3（9903.01.34）」，不過這應該是幫Apple 解套，因Apple已宣布未來4年要在美投資5,000億美元，至於實際的免稅認定方式尚須釐清，在確定前將持續影響市場情緒。

他表示，這次對等關稅尚維持晶片免關稅，主要原因是晶片很難計算，電子產品都有晶片，成品課稅會相對容易，台灣只是代工，最終產品所有權仍屬Apple或NVIDIA，台廠關稅可能轉嫁美國廠商，最終將增加Apple等美廠的產品成本。

況且以晶片為例，不論手機或伺服器都只占其產品3至5%的成本，再加上台灣晶片具備無可取代性，張錫對台半導體供應鏈有信心。不過，他表示後續仍可能有更進一步的晶片關稅政策，短線須留意震盪加劇風險，長線則著眼於需求面是否變化。

關稅戰下台股殺聲隆隆，投資人如何應對？張錫建議，不要害怕這波人造熊市！大環境還有變數，資產配置須股債平衡，此時不宜槓桿操作；善用「定時定額」及「大跌加碼」兩大策略，標的可留意配息型基金及平衡布局的市值型ETF如00922（國泰台灣領袖50）。



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