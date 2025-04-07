關稅是最後一擊！彰化伸仁紡織曝慘況　恐大幅縮編+放無薪假

記者唐詠絮／彰化報導

美國總統川普公布新關稅計畫，由於內容比外界預估影響大，全球震驚，其中台灣被課徵32％關稅，受衝擊尤其劇烈，今天股市開盤一片慘綠，彰化紡織業龍頭大廠「伸仁紡織」，董事長白璨榮親上火線說明，此政策恐將重創公司，目前考慮放無薪假，並討論相關縮編整併等等事宜。

▲受到關稅影響，彰化紡織龍頭伸仁紡織公司董事長白璨榮說明。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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白璨榮指出，公司近兩三年來已因客戶流失七成五而苦撐，如今美國新關稅無異是「最後一擊」。他舉例說明，一長期客戶因中國原料價格較低，已將訂單轉往中國，導致公司損失每年6千萬元的台灣市場營收，在龐大成本壓力下，只能選擇放棄。他更預期公司將不得不實施無薪假，已做好最壞打算。

▲受到關稅影響，彰化紡織龍頭伸仁紡織公司恐造成衝擊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

白璨榮坦言，公司內部已規劃未來5年，只要能將損失降到最低，便會努力撐下去。然而，32%的關稅實在難以承受，公司將不得不大幅縮減部門和人力整併。

針對新關稅政策的立即影響，白董事長指出，所有出口美國的產品都將被課徵32%關稅，這將導致退貨潮，並產生額外的運輸成本。訂單生產與客戶應對也將面臨巨大挑戰。

他憂心忡忡地表示，全球通膨與通縮的風險並存，加上貿易戰的開打，將導致進口成本暴增20%-30%，物價飛漲，最終可能引發通縮危機，其衝擊將遠超SARS疫情。這次政策的突然性與急迫性，將使產業措手不及。

▲彰化紡織龍頭伸仁紡織公司受到衝擊。（圖／記者唐詠絮翻攝）