486先生買2檔台股沒鎖死！看準「3時機點」打算砸1.2億再進場

▲台股暴跌。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

美國「對等關稅」政策影響全球股市，台股今（7）日開盤暴跌，股民哀鴻遍野。擅於投資理財的電商網紅「486先生」陳延昶早預知台股跌的機率很高，若想趁機賺一筆，有三個進場的最佳時機。今日開盤後，則曝光自己有買兩支台股沒有鎖死，「這時候就展現出牛皮股的牛皮了。」

486先生6日曾分享投資理財心得，提醒「看懂勢」是投資最基本的原則。面對美股大崩盤、全球股市動盪，他直言台股開盤大跌機率極高，但這也可能是逢低布局的好時機。他計畫投入1.2億元資金，分三波進場、分三批賣出，目標將資金滾到2億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他分析，「美國股市大崩盤，全球股市就會跟著跌，這就是最簡單的情勢。」「股票要賺錢大家都懂要在低點買，高點賣，但幾乎大多數人都是追高，根本違反道理。」他指出多數人不敢在低點進場，是因為「怕買了還會一直跌」，也強調「真正能做到低買高賣的都是有錢人」，因為他們可以有閒錢長期放著等反彈。

關於當前局勢，他認為：「既然現在全世界的這個勢我們已經知道會跌，問題是在於兩個：會跌多久？以及會跌多深？」他以川普為例，推測其不太可能在宣布高關稅後短時間內就撤回，「所以最少也會撐一周，有可能兩周或更久。」

因此，他也擬定應對三種情境（A：川普一周內撤回、B：撐兩周、C：超過兩周）的投資策略。他表示：「我打算分三波進場，這一次的資金我打算投入1.2億台幣，希望這一次的操作可以變成2億。」第一波將在美國時間周四出手應對A情境；第二波則是在12天後；最後一波在再過8天時全數投入，接著不管市場短期走勢，等待股票回升再分三批賣出。

他今日則透露，自己有買兩檔股票都沒被鎖死，「看來今天我買的中華電跟台泥沒有鎖死。」直呼「平常大家看不起牛皮股，但這時候就展現出牛皮股的牛皮了。」