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關稅海嘯來了！ 彰化水五金產業7成銷美　有廠商被通知暫停出貨

記者唐詠絮／彰化報導

美國總統川普宣布對世界各國課徵「對等關稅」，台灣遭課徵32%關稅，彰化縣是傳產重要產地，鹿港頂番婆水五金產業聚落更享有「水龍頭故鄉」的美譽，約有400家廠商，員工估計有18,000人，年產值約達600億元，約有7成產品銷往美國市場，這項突如其來的關稅政策，無疑將對其造成毀滅性的打擊，其中「隴鈦銅器」傳出已被通知暫停生產。

▲受到美國關稅影響，彰化水五金產業受到重創。（示意圖／彰化縣政府提供，資料照）

▲受到美國關稅影響，彰化水五金產業受到重創。（示意圖／彰化縣政府提供，資料照）

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美國政府宣布對台灣商品課徵高達32%的關稅，猶如晴天霹靂，重創台灣傳統產業，尤其以彰化縣的產業聚落首當其衝。消息一出，彰化縣水五金產業頓時陷入一片愁雲慘霧，業者們哀鴻遍野，彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈表示，業界對此消息反應激烈，許多業者紛紛表示不知如何應對如此沉重的關稅負擔，連假期間急得像熱鍋上的螞蟻，「業界全部炸鍋了！」張理事長形容，「許多同業都說，如果也在課徵範圍內，那要怎麼做下去啦！」，已經有廠商被通知暫停出貨。

張家烈指出，水五金產業年產值約有600億，利潤才10多%，原本業者們寄望美國對大陸的高額關稅（20%以上）能帶來轉單效應，沒想到美國竟對台灣課徵高達32%的關稅，這讓業者們徹底失望，甚至感到絕望，估計最快30天，受影響層面將會出現。

▲受到美國關稅影響，彰化水五金產業受到重創。（示意圖／彰化縣政府提供，資料照）

▲受到美國關稅影響，彰化水五金產業受到重創。（示意圖／彰化縣政府提供，資料照）

其中「隴鈦銅器」受到這波美國關稅戰衝擊，該公司有98%以上都靠外銷，北美市場佔8成，傳出已收到客戶告知要求暫停生產；另外，紡織業大廠「伸仁紡織」，也在考慮放無薪假，並討論相關縮編整併等等事宜。

張家烈進一步指出，水五金產業雖然主要材料為銅，卻也使用其他金屬材料，是否能完全豁免仍待釐清。即使部分材料豁免，高額關稅仍將對業者造成巨大壓力。業者們正積極討論如何因應，一部分成本勢必需要業者自行吸收，另一部分則可能轉嫁給消費者。 然而，這一切仍需等待美國政府公布更詳細的關稅細則才能確定。

在目前的衝擊下，中華民國全國總工會強調，彰化水龍頭大廠及紡織廠絕非單一個案，面對全球政治與經濟局勢快速變動，全國總工會再次呼籲政府應提前建立保護勞工權益的系統性機制，不能僅以補助企業為施政重點，政府常說勞工是「心裡最軟的那塊」，是撐起台灣經濟最重要的夥伴，絕對不能讓勞工犧牲。

關鍵字： 彰化關稅川普水五金水龍頭影音

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