台股狂殺2065點！外資非兇手　反手小買超168億終結連6賣　

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普發起「對等關稅」大戰，引發全球股市的殺機，今（7）日台股結束清明節假期恢復交易，重挫2065.87點，以19232.35點作收，但較人意外的是外資（不含外資自營商）今日並非站在賣方，而是終止連續六天賣超，反手買超168.2億元，觀察外資買超內容以非投等債、美債等ETF避險標的為主。

外資3月賣超台股4656.23億元，4月前2日交易日總計賣超54.36億元，川普祭出對等關稅，今日卻終結連6賣，翻多買超168.2億元，4月外資轉買超113.85億元，今年來仍賣超6708.15億元。

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儘管外資站在買方，其買超標的卻是以避險為主，買超前三名個股分別為群益優選非投等債（00953B）、元大滬深300正2（00637L）、元大美債20正2（00680L），買超張數分別16萬2,306張、7萬4,249張，以及4萬8,976張。

買進前10名個股只有第四名台泥（1101）、第九名新光金（2888）兩檔為個股，買超張數分別3萬4,279張以及1萬4,417張，買超第五到第八名仍為ETF，分別為期元大S&P原油反1（00673R）3萬2,371張、凱基美國非投等債（00945B）2萬6,208張、中信中國高股息（00882）2萬2,390、富邦越南（00885）1萬6,428，外資買超第十名標的為國泰20年美債正（200688L）1萬3,780張。

外資賣超前十名個股為期街口布蘭特正2（00715L）2萬9,309張、國泰費城半導體（00830）1萬5,506張、台新金（2887）1萬2,043張、元大台灣50（0050）4,941張、聯電（2303）4,574張、合庫金（5880）4,063張、元大航太防衛科技（00965）3,864張、中華電（2412）3,399張、遠東銀（2845）3,081張以及富邦上証反1（00634R）2,475張。