對等關稅讓珍奶大廠大哭　可能是運給自家美國公司、也可能是DDP貨

▲珍奶大廠代表為了已在運往美國途中的貨物關稅問題大哭。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市長蔣萬安今(7)日針對美國對等關稅問題，與業者商討因應對策，有一家珍珠奶茶大廠代表哭訴，指他現在有4、5個貨櫃正在運送途中，不知道該怎麼辦？對此船公司與攬貨公司高階都指出，一般關稅都是由買主承擔，這家珍奶有可能是運給自家美國公司的貨，不過台北市進出口公會祕書長黃文榮指出，現在也有越來越多的貨是完稅後目的地交貨(DDP)，由賣方承擔關稅。

這家珍奶大廠在台灣有近180家店，該公司代表在會上問政府從中央到地方，誰能告訴他，船隻抵美國靠岸後，稅會怎麼收？32%稅誰來付？有沒有補助辦法？企業該怎麼辦？

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上市櫃攬貨公司指出，台灣輸美貨載多數是FOB條件(裝運港船上交貨、離岸價格貨)，運輸與關稅問題由買主承擔，如果是已經在運送途中的貨，要是美國海關以貨物裝船日或船隻離港日計算關稅基礎，是不用收基本關稅與對等關稅的。

由於珍奶業者不少是自己到美國開店，因此很有可能是自己運送給自己的貨，如果需要支付加收的關稅，自然是自己要付。

黃文榮則指出，某類商品如果是買方市場，買方很可能要求採用完稅後交貨的DDP貿易條件，繳稅的責任就會是由供應商承擔。關稅大幅提高後，若是FOB條件，估計買方會要求供應商協助承擔部分，就看供應商是否擁有賣方市場優勢可以拒絕，或是是否有能力承擔得起部分關稅。