台股936檔跌停！證交所宣布「禁空令」：平盤下不可放空

▲台股7日暴跌。（圖／記者湯興漢攝攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

面對美國對等關稅風暴，台灣證券交易所（證交所）展開多項因應措施，董事長林修銘於今天開盤前舉行「資本市場因應措施說明會」，並在傍晚發出新聞稿，呼籲投資人理性面對市場波動。

證交所指出，川普政府宣布加徵關稅措施，引發全球股市劇烈震盪，台股今日下跌2065.87點，收在19232.35點，跌幅達9.7%。然而，外資逆勢買超台股新台幣168.21億元，其中台積電被買超1621張，顯示國際投資人對台灣核心企業的持續關注。

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證交所表示，近年來台灣資本市場與國際連結日益緊密，當國際發生重大事件時，台股往往會與全球市場同步波動。為因應國內外金融情勢變局，金管會已於4月6日宣布自4月7日至11日採行3項股市穩定措施，包括使用多元擔保品補繳融資自備款或融券保證金差額、每日盤中借券賣出委託數量由原不超過單一證券前30個營業日的日平均成交數量30%調降為3%、以及上市及上櫃證券最低融券保證金成數由90%調整為130%。

根據證交所統計，今日跌停的上市證券有936檔，依現行規定次日將受到禁止平盤下放空的管制措施，以減少投機性放空對股市的衝擊，並降低市場因恐慌情緒所引發的震盪風險。

證交所呼籲投資人，面對國際情勢造成的市場波動，應回歸基本面，理性評估，審慎看待近期台股的震盪走勢。證交所將密切關注國際事件對台股市場的影響，若股市出現非理性連續下跌，將適時發布正確訊息，鼓勵上市公司加強與投資人的溝通，如舉辦業績發表會、法人說明會等，以讓投資人了解公司因應措施；並持續督促上市公司落實執行買回庫藏股、發布重大訊息說明美國關稅政策的重大影響及因應措施，加強資訊透明度，並配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。