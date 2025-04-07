快訊／美股三大指數「逆勢反攻」道瓊轉漲338點　台積電ADR跌2.7%

快訊／史上最慘！台股血洗2065點 台積電殺至848元跌停到底

受到清明連假全球股市重挫拖累，台股今（7）日補跌下殺，指數全場躺平，終場以大跌2065.87點或9.7%、19232.35點作收，創下史上最大跌點與跌幅，由於成交量萎縮至1473億元，停損斷頭仍在排隊等釋出，顯見明天賣壓仍沉重。

海外ETF比跌停更慘！2檔重挫逾2成 傷勢排行一表看

台股（7）日恢復連假後開盤，幾乎全部躺平，上市櫃股高達1688檔以跌停10%作收，不過更慘的是，海外ETF無漲跌幅限制，統計今日有國泰費城半導體（00830）與兆豐洲際半導體（00911）連動美股最慘，以下跌逾2成作收。

快訊／日圓飆「0.2311」近7個月最苦 10萬台幣少換5.6萬日圓

川普關稅震撼全球股匯市，日圓急升，台銀日圓換匯牌告價飆上「0.2311」近7個月最苦行情，以10萬元台幣換匯，將比去年7月超甜價少換逾5.6萬日圓，相當少吃56碗要價1千日圓的拉麵。

台積電警報未解！今量縮收跌停 委賣12萬張未消化

受到美國總統川普關稅措施影響，台積電（2330）盤前試撮至正式盤皆進入跌停休眠狀態，直到收盤仍有逾12萬張排隊等賣，台積電終場也以848元跌停價作收，單日下跌94元，寫下單日下跌最多紀錄。

台股現一線生機？ 期貨夜盤下挫逾8%暫擺脫跌停窘境

美國總統川普對等關稅震撼全世界，市場蔓延恐慌情緒，台指期今（7）日開盤即摜壓至跌停 19167 點，下跌 2129 點，跌停鎖死至收盤，不過下午台指期夜盤開始交易，似出現一線生機，指數在開盤前半小時，雖一度挫低來到17566點，下挫8.35%，但暫擺脫開盤即跌停窘境。

台新金擬配0.9元現金 殖利率近6%

台新金董事會今（7）日決議通過2024年盈餘分派，全數配發現金股利，若以完成合併換股後之台新新光金普通股股數計算，每股普通股配發之現金股利為0.9元，若以台新金今日收盤價15.6元計算，現金殖利率近5.8%。

快訊／超大攬貨業：大陸輸美貨少逾35%、越南少逾30% 全年少逾一成

亞洲-美國航線攬貨量在全球前五名的超大型攬貨公司(A公司)負責人指出，經過調查，因為川普對等關稅，目前中國大陸輸美貨載有三成五到四成暫停出貨，越南有三成以上暫停出貨；在運價方面，船公司採取觀望態度，表示月中前運價不變，但會進一步減班，今年全年估計整體貨量會少一成以上。

台股史上單日跌千點一表看 進場勝率100％

清明節連假期間川普關稅之亂果然讓台股早盤大跌逾兩千點，創下史上第一大單日盤中跌點紀錄。根據群益投信統計資料顯示，台股過去有4次單日大跌近千點以上，後市表現來看平均後10日、後20日、後60日上漲機率都很高，平均漲幅也都是正報酬，分別為6.93%、7.56%、10.45%，整體態勢趨穩向上，近期台股雖然震盪，但後市卻不悲觀，正所謂「樂觀時不要太樂觀，悲觀時也不用太悲觀」。

川普關稅大刀 工總提6建議「依產業別進行座談」

美國總統川普以「對等關稅」加徵關稅，行政院已研擬並提出因應方案，總統賴清德也提出5項應變策略；對此，工總提出6大建議，並呼籲各產業與政府努力齊心，共同因應美國加徵關稅變局，工總已和所屬機械、工具機、電機電子、石化、手工具、科學園區公會等公會密切聯繫，希望政府要系統性思考，避免引發輸入性通膨、進出口市場失衡、原物料市場波動等狀況，安定產業與民心；同時建議各項支持與補助方案、除應力求快速、簡化與有效外，亦應放寬產業困申請門檻。

台泥跌停打開 相關產品銷美國金額佔營收不到1%

川普關稅大刀砍向全球股市，台股重摔逾2000點，上千檔個股跌停，台泥（1101）因銷往美國市場金額占比較小，整體營運未受關稅影響，今（7）日盤中跌停打開，跌幅一度收斂至5％。