關稅海嘯！台積電探8字頭能買嗎？　億元教授：忍一下賺很大

圖文／鏡週刊

台股無量下跌，護國神山台積電也跌停鎖死，回測848元，手上若持有1張台積電，等於單日賠近10萬元；護國神山也護不住投資人的荷包，真是淒風苦雨！只是台積電跌破900元大關，仍有不少人想問：現在能進場撿便宜嗎？億元教授鄭廳宜認為，關稅戰是短暫因素干擾，他引用台積電前財務長的話：現在不買、更待何時。

全球股市腥風血雨，台股大盤無量下跌，4/7成交量降到1,500億元以下、市值蒸發6.6兆元；其中台積電ADR上週股價慘崩14%，連假後股價果然打入跌停、崩跌94元回測848元，逼近2024年8月5日股災時的815元，而委賣排隊更是超過12萬張。

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「此時不買，更待何時！我非常認同台積電前任財務長說的話，以往外資對台積電的目標價最低也有1,300元，現在進場可能會再跌一點，但長期來看呢？只要止跌訊號出現就會開始漲，忍一下之後賺很大。」億元教授鄭廳宜認為，關稅戰是一時的，出現停滯性通膨的機率很低，止跌訊號出現就能進場撿鑽石。

鄭廳宜補充，擔心買高的投資人能觀察外資買超訊號，只要連買5天、台幣升值，就能打出銀彈，「沒買到最低點、少賺一點，但長遠來看是好的選擇。」他建議手上還有資金的投資人，可以等局勢明朗後逐步進場。

那麼，滿手股票的投資人要怎麼應對？「要是手中持股產業長線基本面看好，像是AI、低軌衛星或網通產業就持續抱著，關稅戰對傳產業衝擊最大，買內需或電信股不如買美國20年公債，能降低資產的波動度。」更多內容請見https://youtube.com/shorts/4eup-I5p41o



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