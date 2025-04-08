台股雪崩　億元教授揭3大解套訊號

▲全球股市受關稅戰陰影籠罩，投資達人鄭廳宜說，先求穩再求好，未來一週是關鍵觀察期。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

黑色星期一血洗台股，4/7大盤補跌清明假期關稅利空，開盤即收盤跌幅2,065點、回測19,232點，大型權值股台積電、鴻海、廣達一路跌停，堪稱史上最慘跌幅；億元教授鄭廳宜指出，關稅戰是美國總統川普一人所造成，不同於金融海嘯、疫情蔓延的恐慌，只要出現3項訊號：關稅政策緩和轉彎、權值股跌停打開、台股爆大量，就有轉圜餘地。

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黑色星期一（4/7）台股開盤即收盤，2/3個股、台指期指數全數跌停，大盤大跌2,065點，為史上最慘，投資人就算想逃也逃不出已經跌停鎖死的股價；不僅台股慘兮兮，日股、陸股、南韓股市也是一面倒，日股暴跌超過9%，日經225和東證指數期貨一度觸發熔斷機制，慘不忍睹。

關稅戰煙硝味濃，億元教授鄭廳宜卻老神在在，「股票帳面市值少了近千萬元，但債券部位有1,500萬元，黑天鵝什麼時候來不知道，做好避險策略非常重要。」他分享，市場資金會流向無風險資產，美國公債今天只是起漲點，「帳面綠油油，看一下債券部位紅通通，心情會比較舒服。」

市場擔憂停滯性通膨再次出現，對經濟成長殺傷力大，「1929年代跟現在的背景因素不同，不至於造成停滯性通膨。」鄭廳宜說，關稅戰因美國總統川普一人而起，和2008年金融海嘯、2020年疫情時的恐慌氛圍不同，「當時沒辦法用貨幣政策處理，現在有QE（量化寬鬆）可以印錢，就等各國去跟川普談，不需要過度悲觀。」

至於滿手股票的投資人怎麼解套？鄭廳宜認為，現在進場小心接刀，接下來留意3大訊號：關稅政策力道減緩、大型權值股跌停打開、台股爆大量，「等落底訊號出現了再考慮進場。安全度過這次股災最重要。」

那麼，需不需要調節賣股呢？「跌停鎖死賣不掉，打開也不用賣了。」鄭廳宜說，股價有機會打開就有買盤，是一個反轉訊號，「只要台股爆大量，日交易量達到5、6千億元，代表籌碼相對乾淨。此時就可以彎腰撿黃金了。」更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。

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