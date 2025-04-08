台股血崩「撿鑽石」好時機？批踢踢笑了：今天再一根　原因曝光

▲台股7日暴跌。（圖／記者湯興漢攝攝）

記者葉國吏／綜合報導

受川普關稅政策影響，台股7日出現史詩級崩盤，盤中一度暴跌2,086.2點，終場重挫2,065.87點，創下歷史新低。投資人哀嘆「跌停鎖死持股難以脫手」，但批踢踢卻出現另一派「逢低撿鑽石」的說法，兩派激辯。

一名網友在批踢踢股板發文，建議大家趁勢撿便宜，直言「滿地鑽石，快買才對！」他認為，市場雖充滿「賣不掉、鎖死」的抱怨聲，但依過去經驗，每逢恐慌急跌終將回升。他提到「疫情時萬五都沒到，現在萬九還喊賠錢，是不是搞錯了什麼？」

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▲批踢踢「為什麼在吵賣不掉?滿地鑽石快買才對吧？」（圖／翻攝批踢踢）

該發文引發網友熱烈討論，有部分網友認同其看法，不過也有網友覺得這次暴跌是受到美國關稅政策影響，市場需重新估算企業未來盈餘與估值，未來幾日仍恐面臨系統性賣壓與融資斷頭「你不買我不買，明天更便宜」、「明天再一根」、「現在買是撿刀，不是撿鑽石」。

有網友指出，這次暴跌並非單純技術修正，而是受到美國關稅政策影響，市場需重新估算企業未來盈餘與估值，未來幾日仍恐面臨系統性賣壓與融資斷頭，留言「你的鑽石是別人的刀」、「你先買我OK」。

另外也有網友分析，限空令到4月11日尚未結束，顯示政府也預期市場下跌尚未見底，不宜貿然進場。

●免責聲明：本文僅為網友觀點非建議，投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。