客戶喊暫停出貨！高雄螺絲業輸美比重達92%　陳其邁說話了

記者賴文萱／高雄報導

美國川普總統宣布將對台課徵32%對等關稅，其中，高雄以螺絲、螺帽等扣件業最為首當其衝，對美出口金額高達523億元，占出口比重達92%，關稅調整消息一出後，已有業者反應許多美國客戶緊急喊停出貨。對此，高雄市長陳其邁表示，希望行政院公佈的相關因應方案可以提早適用，這樣才能實質幫到業者。

▲美國課徵32%關稅！衝擊高雄螺絲金屬扣件業。（圖／記者賴文萱翻攝）

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針對關稅風暴，高雄未被列入豁免範圍的金屬加工製品產值約2330億元，對美出口約564億元，占整體產值的24%；其中又以螺絲、螺帽等扣件業最為首當其衝，對美出口金額高達523億元，占出口比重達92%。

▲陳其邁談關稅風暴對於高雄產業衝擊。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市長陳其邁除宣布跨局處成立「因應對等關稅經濟對策小組」外，也拜訪螺絲公會，傾聽業者需求、釐清產業所面對的困境與衝擊。

多間業者在對談中指出，扣件產業本身利潤偏低，近期更因原物料成本暴漲，導致原有訂單停滯。如今關稅調整消息一出，許多美國客戶已緊急喊停出貨。

業者也表示，政府提出的880億元補助雖可短期紓困，但面對長期的關稅壓力與全球供應鏈重組，唯有政府協助產業轉型，才是長遠之計。

對此，陳其邁今日受訪時表示，市府各單位跟受影響的產業積極了解整體受關稅衝擊的狀況，以高雄螺絲業來說，今年3月起適用25%關稅，相對過去螺絲業競爭國家，有部分享有較低或是豁免關稅的狀況，但從3月開始都拉齊到25%，因此受影響的狀況還有待評估。

整體來看，有比較完整產銷體系的公司，各個供應鏈及經銷商可以分散關稅負擔，受影響程度就會較低，但假如是中小企業，跟美方的買方在關稅協議的時候，美方買家會要求關稅由製造商吸收，對中小型業者衝擊相對比較大。

陳其邁喊話，希望行政院公佈的相關因應方案，可以提早適用到從3月就開始受影響的螺絲業者，這樣才能實質幫到他們，市府也會協調金融機構高雄銀行等協助。

▲▼高雄螺絲公會希望中央及市府能持續協助業者提升產品附加價值，調整生產與供應鏈以降低關稅衝擊。 。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於有業者希望市府能帶領開發東南亞市場，陳其邁表示，美國關稅是對全球性的影響，美國是最大消費市場，如果因為關稅增加，造成美國本土消費減少，勢必所有出口到美國的商品就會生產過剩。

雖然在其他市場當然具有一定分散效果，但美國消費市場影響仍非常大，還是要誠實面對台灣現在所面臨的挑戰，如何降低風險分散市場，另方面也協助企業短期因應關稅提高的衝擊，要有完整配套方式才能實質幫助業者，也必須即時推出相對應補助及措施。

陳其邁強調，應該要客觀、冷靜唧誠實來面對現在的困難跟挑戰，這才是最根本的做法，也必須針對不同行業別，評估不同衝擊程度來做政策的配套，並希望政府跟美方的談判能儘速展開，他也相信賴總統領導的行政院團隊一定會做最好的安排跟協商。

立委邱議瑩同樣關心關稅對於高雄的產業衝擊，她於座談會中強調，將全力爭取中央880億元補助能夠精準到位，優先協助受創最深的傳產與出口導向產業。為確保產業長遠發展，她也將要求啟動跨部會的產業轉型因應小組，協助業者因應關稅變局，開拓多元市場、提升附加價值。

邱議瑩強調，這不只是扣件業或高雄的問題，而是全台製造業的共同挑戰。她會持續把第一線的產業聲音帶進中央，與大家一同守住台灣製造的根基。