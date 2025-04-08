台股再殺920點！　謝金河喊「台積電跌破800元是機會」

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

台股今（8）日再殺逾920點，財信傳媒謝金河盤前以「台灣向來生於憂患中！」為題撰文，表示台積電的ADR昨晚在美國已經抗跌，今天再跌停機率不大。這次若跌破800元，也許是一個機會！台積電一直「生於憂患」，但台積電仍然在風浪中穩健前行，這也是台灣的處境！今天台股也會繼續宣洩賣壓低開，但很可能是一個轉折的時刻！

以下謝金河臉書全文：

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每一次股市大跌，我總是會想到張錫怎麼說？這次他又挺身而出說這次是川普製造的「人工熊市」，勿驚慌！這是我第一次聽到「人工熊市」這個詞，但在危機降臨時刻，張錫告訴大家台股有強勁的基本面！

張錫說全體上市櫃公司稅前賺4.89兆元，年增38.33%，今年獲利強勁，配息力道也強。另外，台灣2024年出口4750億元，其中，ICT1325億美元，晶片1772億美元，佔65%，這個產品大多數出口到中國，東恊，墨西哥再組裝到美國，而接下來可能有關稅「人道走廊」，對於內含美國價值20%的產品可能豁免⋯⋯

在大的危機來臨時，市場悲觀的力量會加大壓力，經常悲觀再悲觀，我昨天在FB上面看到有人說台股跌破萬點，台積電跌回370元⋯⋯！昨天台股大跌逾2000，1702家跌停，那是市場在宣洩累積多日的賣壓，今天仍會有餘波盪漾，但此時正是檢視基本面的好機會！

過去一年股價狂炒的如矽光子，Cowos概念股，缺乏基本面的，可能仍有繼續探底壓力，不過像台泥跌到29.2元，出現11.87萬張成交量，這是大股東買回去的訊號！

台積電的adr昨晚在美國已經抗跌，今天再跌停機率不大。台積電上漲的時候，很多人怨嘆手上沒有台積電，這次若跌破800元，也許是一個機會！

這麽多年來，台積電一直「生於憂患」，詆毀台積電的言論，配合認知作戰，到處都是，但台積電仍然在風浪中穩健前行，這也是台灣的處境！

今天台股也會繼續宣洩賣壓低開，但很可能是一個轉折的時刻！