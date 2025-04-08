關稅衝擊南投工具機、機械和農業　馬文君：政院不能只砸錢補助

▲台灣引興公司草屯廠上月才新落成啟用，工具機產業即受到美關稅風暴衝擊。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

美國總統川普在清明連假宣布對全球課徵「對等關稅」，台灣被課徵高達32%的關稅；立委馬文君於指出，此舉對台灣的傳統產業、工業、農業影響甚鉅，並初步盤點工具機、機械和農業等可能受影響的南投產業及外銷品項，呼籲行政院不能只宣示砸下880億補助，應思考怎麼補助、從何補助，提出具體方案。

馬文君指出，根據資料顯示，2024年美國為台灣工具機的第二大出口市場：出口額3.41億美元，占出口總額的15.4%，關鍵零組件對美出口則約佔總出口量的7%；而中台灣為台灣精密機械基地，不少中小企業廠商都在南投成立生產基地或設廠，如台灣引興公司、邁鑫機械工業、工業收納設備廠商樹德企業等，他會與縣府合作與業界接觸、統整廠商意見，提供必要協助。

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▲南投縣於新冠疫情趨緩後積極為茶葉開拓農產國際市場。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

美國亦為台灣農業最大外銷市場：台灣出口美國的農產品出口金額約8.9億美元，占農產總出口的18%、農業總產值5%；南投以觀光及農業立縣，包含茶葉、生薑、咖啡、花卉等，都是近年來縣府與民間合作，積極外銷美國等地的農產品項，勢必也會受此次美國關稅調升影響，馬文君表示會與民間合作，盤點受影響的個別農產品項，協助農民將關稅衝擊降到最低。

馬文君認為，行政院針對此次關稅風暴提出880億元對各產業的支持方案，其中將投入180億元支持農業，給予銷美受影響的農業品項作補助，但全國受影響的不只有工具機產業、農業，對電子、半導體業影響也很大，外界對行政院只會給補助，卻沒提出具體方案表示憂心，可能不是開記者會宣示、砸錢補助就能解決，「要怎麼補助？從何補助？行政院必須思考。」