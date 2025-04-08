外資砍台股341億！3檔金控股淪提款機　買賣超排行一文看

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股盤中重挫逾千點拉回，終場下跌772.4點、史上第8大跌點，以18459.95點作收，外資今（8）日未能延續前一日買超台股的氣勢，再轉賣超台股341.83億元，其中凱基金（2883）遭重砍逾10萬張，與中信金（2891）、元大金（2885）等3檔金控股成為外資提款機。

金融股今日表現兩極，有政府色彩的官股金控全數走揚，其中以兆豐金（2886）漲2.7元或7.59%、每股38.25元作收表現最佳，兆豐金同時受外資買超1.08萬張，居買超榜第8名，同時也是外資買超前10名的榜單中，唯一一檔金控股。

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不過，未獲官股護體的民營金控今日成為外資提款重心，凱基金遭賣超10.03萬張成提款冠軍，外資終止連3個交易日買超下，對凱基金持股比亦降至26.82%；中信金、元大金各遭外資賣超3.87萬張與3.55萬張，居賣超榜第3名與第5名，外資持股比各為32.12%與26.53%。

外資今日賣超台股前10大依序包括：凱基金（10.03萬張）、群創（3481）共6.92萬張、中信金3.87萬張、台積電（2330）共3.63萬張、元大金（3.55萬張）、元大高股息（0056）共2.66萬張、鴻海（2317）砍2.6萬張、台泥（1101）砍2.28萬張、元大台灣50（0050）砍2.25萬張。

至於買超前10大，依序為：復華台灣科技優息（00929）買8.73萬張、元大台灣50反1（00632R）5.71萬張、群益優選非投等債（00953B）買1.75萬張、廣達（2382）共1.35萬張、大華優利高填息30（00918）共1.23萬張、英業達（2356）共1.12萬張、寶成（9904）共1.08萬張、兆豐金9953張、國泰永續高股息（00878）共9312張、仁寶（2324）共7414張。