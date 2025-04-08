台美談判降關稅　他點名「這些產業」慘了：海嘯第一排

▲川普宣布對等關稅。（圖／路透）



記者鄺郁庭／綜合報導

川普對等關稅重擊全球資本市場，房市專家何世昌認為，一旦台灣未來全面調降關稅，勢必會掀起一波「關稅解放海嘯」，其中幾大產業將首當其衝，包括農漁產品、汽車、保健食品、紡織、鋼鐵業等等。他也分析影響相對小的產業，不過台灣經濟若因此衰退，整體終端需求下滑，依然會受到連帶衝擊。

何世昌指出，若台灣對美國商品大幅降稅，位於「海嘯第一排」的包括農、漁產業（含植物與動物產品）、汽車業（尤其是整車）、造船等運輸工具、保健食品、紡織業、鋼鐵、石化、塑橡膠、菸酒類等產業。

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不過，雖然對個別產業會造成重創，但部份類別如汽車、酒類、保健食品等產業大降關稅，對消費者來說是利大於弊，因為商品選擇多元性增加、價格更實惠。

至於談判之後，美國仍對台灣額外課徵 15％ 以上關稅，則受創較大的產業類別有「大多數電子零組件、機械業（如工具機）、紡織業、伺服器、網通類、汽車及零組件、鋼鐵鋁業、工具與五金、金屬製品（如螺絲、螺帽）、石化業、塑橡膠、印刷電路板、機電電纜、貨櫃輪海運、記憶體」等等。

他補充，因晶片、半導體具有技術領先優勢，關稅轉嫁優勢高，受到影響相對少，「但預料會受到景氣驟冷、整體需求減緩而調降出貨量。」

最後，他提到受到關稅戰影響相對小的產業，包括營建業、生命禮儀業、通訊業（如中華電信）、金融業，以及百貨、批發與零售業（反而可得利）。只是他也提醒，「這些產業雖然不在海嘯第一排，但若整體經濟衰退，終端需求下滑，還是會被波及。」