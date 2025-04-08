中部8縣市首長會議提7聲明　許淑華籲中央與美談判莫犧牲弱勢農業

▲南投縣長許淑華參加中部8縣市首長視訊會議。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

美國宣布調高台灣關稅，中部八縣市首長在7日晚間9點緊急以視訊方式召開「中台灣區域治理平台首長會議」；南投縣長許淑華表示，初估全縣傳統產業有約四分之一受影響，將邀集縣內業者會商對策，並呼籲中央在對外交涉談判關稅時避免犧牲、衝擊農業等弱勢產業。

許淑華表示，南投縣產業以觀光跟農業為主，雖初步看來受影響層面不像桃竹苗跟彰化等工業大縣那麼嚴重，但目前還無法正確估算受影響的金額是多少，尤其是傳統產業；縣府將在9日邀集企業代表到縣府會商，把業者遭遇的困境與受到的影響做出初估，希望屆時也能提供中央作為檢討與因應的措施，另縣內有幾個小型工業區屬縣府轄管，縣府亦將提出一些紓困及減免的相關措施。

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許淑華指出，總統賴清德提及可能會增加對美國的農業採購，但她特別憂心採購的農特產品會否對臺灣現有的農特產品造成下一波衝擊，尚待觀察中央政府跟美國協商之結果再行評估，縣府亦會就此及早進行評估與因應，並呼籲中央在對外交涉談判關稅之中，要注意避免犧牲、衝擊農業等弱勢產業。

八縣市首長於本次會議共同提出7項聯合聲明：包括建議行政院要及早精準掌握美國加徵關稅相關細節，以提供有關單位及業者因應；一年內公股行庫不抽銀根讓產業安心；支持行政院880億元協助方案；聯手擴大美國以外之市場等。