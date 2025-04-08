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真正「史詩級崩盤」還在路上　黑天鵝經理人：美股最終將暴跌80％

▲▼全球經濟數據強勁、推高股市，美國股市早盤走高，道瓊工業指數收盤首破25000點，在23個交易日就從24000點長至25000點，那斯達克指數也破7000收盤。（圖／路透）

▲美股因關稅政策劇烈震盪，華爾街經理人警告真正的崩盤還沒到來。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

川普關稅風暴席捲全球股市，美股本周首個交易日劇烈震盪，不過以悲觀著名的華爾街「黑天鵝」基金經理人史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）7日表示，他認為這波跌幅還沒達到他預期的「史詩級崩盤」程度，他認為最終股市將暴跌達80%。

根據市場觀察網站（Market Watch）報導，史匹茲納格爾表示，當真正的崩盤發生時，投資人自然會知道，而他認為在川普宣布關稅後的市場震盪只不過是大事件發生前的波動，真正的好戲還沒上場。史匹茲納格爾預期，「當一切結束時，股市將崩盤80%，我不認為就這樣而已，這是一個陷阱。」

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美股週一劇烈波動，先是大幅下跌，又從盤中低點大幅上漲，但隨後又出現大幅下跌。史匹茲納格爾表示，此次只是「另一次拋售」，目的是讓投資人擺脫困境。他說，「這還不是世界末日，當泡沫破裂後才是，這種觀點現在非常逆風，相信我。」

史匹茲納格爾是對沖基金Universa Investments的創始人兼首席投資長，該基金採取的策略是從罕見、不可預測但影響巨大的事件中獲利，又被稱之為「黑天鵝」基金。該基金曾在2020年3月市場因新冠疫情而崩盤之際，逆勢創下4144%的超高回報率而聲名大噪。

史匹茲納格爾過去不斷警告股市將發生更大規模的崩盤，且將是自1929年大蕭條以來的最嚴重股災。他強調，他並不負責預測市場崩盤的時間點，但他先前曾對美國不斷增加的債務表示擔憂，認為這會帶來嚴重的市場風險。

史匹茲納格爾早在2024年就曾預測崩盤即將出現，屆時股市將出現大幅拋售潮。不過，他也在曾在2023年接受媒體採訪時表示，散戶只需要買進低價的廣泛型指數基金，並且在市場低迷時增持，就能度過難關，並不需要依靠複雜的交易策略，最關鍵的是不應該過度擴張風險，以免在市場不景氣時被迫出場。

關鍵字： 美股股市華爾街關稅崩盤

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