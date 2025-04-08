快訊／美股全面反彈！道瓊開盤大漲破1000點　台積電ADR飆3％

▲紐約證券交易所。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

連續3交易日重挫後，美股周二（8日）開盤全面反彈，道瓊工業指數上漲超過1000點，漲幅2.8%，標普500指數上漲2.8%，那斯達克指數則上漲3.3%。美股科技巨頭全面止跌，而台積電ADR開盤也大漲約3%。

大型科技股周二領漲，輝達（Nvidia）和Facebook母公司Meta開盤均上漲約5%，特斯拉（Tesla）也上漲6%以上，而亞馬遜（Amazon）和網飛（Netflix）則分別上漲超過4%，三大指數走高勁揚。

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美國媒體CNBC認為，由於市場對美國與其他國家達成貿易協議越來越有信心，投資人相信最終能逐步降低關稅，因此市場不安情緒略有緩解，股市大幅上揚。

稍早之前，美國財政部長班森特（Scott Bessent）表示，已有約70個國家與美方接觸進行關稅談判。班森特表示，「如果他們提出切實可行的提議，我認為我們最終可以達成一些好的交易」。

美國總統川普也在社群媒體平台Truth Social上發文表示，他已經與韓國代理總統韓悳洙進行一場「很棒的通話」；他還說中國當局也「非常想達成協議」。

自川普上周宣布新關稅政策以來，美股三個交易日內經歷大幅下跌和劇烈波動，市場擔心美國政府對全球絕大部分地區徵收高關稅將導致經濟衰退，進而引發自2020年新冠疫情以來的最大跌幅。

另外，有「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所市場波動率指數（VIX）在周一（7日）一度飆破60，引發市場高度關注，而周二該指數又再跌破40以下。