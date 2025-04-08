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國安基金9次進場「他操盤3次」　阮清華：全力穩盤

▲▼台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲國安基金啟動5000億進場護台股。（示意圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

國安基金今天（8日）拍板第9度執行市場安定任務，啟動新台幣5000億元銀彈，最快明天進場護台股。任內第3度護盤的財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華表示，一定會盡全力用有限的資源穩定股市，提升投資人的信心。

美國總統川普對等關稅重拳引爆全球股災，台股清明連假後補跌，湧現停損及恐慌性賣壓，昨天加權指數收盤崩跌2065.87點、創史上最大收盤跌點，跌幅9.7%，且交易量縮明顯，台積電等權值股跌停，今天跌勢雖收斂，收盤仍下跌772.4點。

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國安基金今天傍晚宣布，經委員會議就近期台股狀況、國內外政經情勢及金融資本市場動態充分討論，決議授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。

▲▼財政部次長阮清華 立法院內政委員會 答詢 地方制度法修正草案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲阮清華誓言全力穩定股市。（資料照／記者屠惠剛攝）

國安基金表示，美國公布對各國課徵對等關稅措施，其中台灣適用稅率32%，衝擊台灣產業發展，國際貿易秩序亦劇烈震盪，引發投資人預期通膨再度上升及全球經濟衰退風險升高的不安心理，全球股市紛紛重挫，國際恐慌氣氛濃厚，市場投資信心明顯不足。

國安基金指出，除台股近2個交易日指數累計下挫2838.27點，外資今年1月至3月持續大幅賣超，不利台股穩定。

針對台股市值近年倍增，國安基金可運用資金5000億元是否足夠，阮清華強調，一定會盡全力用有限的資源穩定股市，提升投資人的信心。

這次是國安基金設置以來第9度進場護台股，亦是阮清華任內第3次擔任「護盤操盤手」。

第1次是2020年3月疫情爆發，國安基金當時僅花不到8億元「點火」，領軍台股上漲逾49%。第2次則是2022年7月，俄烏戰爭持續推升通膨，美國消費者物價指數（CPI）數據不樂觀，市場瀰漫恐慌氣氛，國安基金進場275天、投入約545億元救市，帶領台股上漲超過13%。過去兩次護盤，皆可說是「功成身退」。

此外，財金高層坦言，這次川普對等關稅措施影響性真的相當嚴重，政府希望後續兩國談判能取得好結果，把美國對台灣課徵的關稅往下降，不過，目前市場變數仍多，投資人信心非常脆弱、且對未來有高度不確定感，反映在台股盤勢，昨天一開盤幾乎全部都跌停，再怎麼好的股票也都「躺平」。

財金高層指出，台灣一定要穩住股市，因為股市、金融市場等高度連動掛鉤，國安基金進場就是為了穩住投資人信心，雖然每次面臨到的情況都不太一樣，但相信執行團隊這次一樣會擬定全方位策略，維護台股交易市場穩定。

關鍵字： 台股護盤阮清華國安基金

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