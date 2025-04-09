川普對等關稅生效　海運訂單暫停出貨、觀察中國態度

▲美國港口。（示意圖／港務公司提供）

記者廖婕妤／台北報導

川普祭出對等關稅即日起生效，台灣被課徵32％、中國更是高達104％稅率，對此，國內的大型貨攬業者透露，基本上客戶都先暫停出貨了，現在出口也可能面臨棄單風險，主要還是先觀察中國的態度，都會影響周邊小國。

貨攬業者表示，川普2日一宣布關稅政策之後，有些東南亞廠商確實趕著在關稅生效前提前出貨，不過大多都還是持續觀望，後面關稅政策可能還是會有變化。

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業者指出，現在貨還沒有出去的，都是先暫停出貨、或是先取消出貨，研究看看從哪裡出貨受到關稅衝擊較小，買方也積極跟貿易商協商，看看是否有辦法承受相關稅率；原本船公司也醞釀5月要調漲運價，但川普一出手，很多貨、船班都被取消，因此大部分都是再觀望，現在狀況其實都還很混亂，美國的海關作業系統是否已經做好完善準備，都還要再觀察。

另一家業者也提到，就算客人沒有想清楚，想要持續出貨，他們也會提醒客人，現在出貨可能面臨貨到了沒人要、出現棄單的狀況，因為有可能關稅太高了負擔不起，尤其傳產、中小企業利潤較低，無法負荷也會面臨倒閉風險，最後成本恐將全數由貨運代理商負擔。

業者強調，現階段主要還是先看中國的態度，中國的問題如果不解決，川普也不太會對周邊的小國鬆口，還是要持續觀察；預計下禮拜船公司的對應政策都會更完整，關稅政策可能也有新變化，豁免的商品也會越來越多，都持續觀望。