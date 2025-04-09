捷迅首季靠新市場營收翻倍　新增冷鏈生鮮與倉儲、歐亞新據點　

▲右起捷迅董事長顧城明與總經理孫剛銀。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

捷迅(2643)今年首季營收近倍數成長，3月營收 7.53億，年增134.26%、月增23.11%，第一季營收19.35億元，年增率97.61%。公司高階指出，在美國新增的冷鏈生鮮與食品倉儲配送業務，以及在亞洲與歐洲擴增的據點，是公司業績大幅成長主因。第二季碰上美國對等關稅，雖然無法維持首季的營收數字，但與去年相較仍可維持成長局面。

捷迅去年第二季在美國西雅圖完成的冷鏈物流併購案，讓公司去年第三季開始陸續新增冷鏈生鮮產品客戶群，今年美國輸往亞洲的生鮮貨將會持續成長，公司也取得美國餐飲連鎖店的預製食品倉儲與境內運送業務，讓捷迅在電子，電商貨櫃之外，成功開拓新市場

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另在美國德州購入的近13萬英呎保稅倉，規畫設置成為達拉斯機場內最大規模的台籍物流公司，預計今年6月完工啟用，估算此保稅倉最大可容納高達近1,000個40呎貨櫃、20,000個棧板的儲位空間供客戶使用。

捷迅在馬來西亞的檳城、印度的清奈都已設立據點，規劃在越南的河內設立支站，歐洲市場則透過代理擴充業務，因此即使今年全球景氣出現衰退現象，公司業績仍將可持續成長。