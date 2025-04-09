上洋Q1營收創高！冰水機打入半導體廠　川普關稅延後赴美計畫

▲上洋執行長吳國華。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

上洋（6728）公告3月營收，單月合併營收為4.28億元，月增50％、年增53.8％；今年Q1營收9.81億元，年增54％，寫下單季歷史新高。執行長吳國華指出，公司代理三菱重工空調家用商用機型持續熱銷，也成功取得台灣AI大廠空調整合專案訂單，並於Q1完成出貨，冰水機也打進半導體大廠；商用洗衣前進美國的計畫則受到川普關稅影響，將會延遲半年。

吳國華表示，商用洗衣事業群每年穩定成長，台灣市場越來越成熟，海外市場泰國會有很好的成績、越南也會有較大進展，美國也是一個還不錯的市場，但受到川普關稅政策影響，會先持續觀望，預計下半年後才會開始接觸。

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吳國華指出，空調事業方面，去年底感受到市場接受度越來越高，對於3月營收也貢獻不少，消費市場、各通路、建案開發等市佔率都有提升，冰水機也進入前期專案設計，陸續在出貨，更打進半導體大廠，因此整題來說對於年展望非常好。

吳國華也提到，上洋為日本第一商用洗衣機品牌《AQUA》的台灣獨家代理商，同時擁有東南亞總代理權，旗下《SeSA自助洗衣吧》全台展店已突破200間，預計今年維持雙位數成長動能；3月由加盟店主在宜蘭開設的「羅東中山」門市，單店採用將近20台洗脫烘設備更是成為全台規模最大的《SeSA自助洗衣吧》門市，有信心以高品質服務拓展市場廣度。

吳國華說，海外市場持續拓展東南亞市場商機，越南市場自助洗業務雖處於發展期，但《SESA Coin Laundry》直營門市自開幕以來，業績呈現逐月成長趨勢，預計今年持續於胡志明開設直營門市；在泰國則採雙軌並行策略，一方面透過開發直客洽談合作可能，同時開拓優質經銷商，目前已有經銷商簽下逾百台訂單。

除空調家電、商用洗衣兩大事業持續深耕、拓展，上洋也將立基在既有知識經驗及資源上，於臺灣嘗試新型態商業模式推進企業發展，也已於第一季推出的新品牌《空氣美學事務所》與《Heart Picks》，並同步推進新零售通路、B2B市場及海外事業布局，對2025年營運表現展望樂觀看待。