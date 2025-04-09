台股市值3天蒸發逾12兆　股民清明節後平均賠93萬

▲台北股市在國安基金護盤下仍走弱。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普關稅重拳轟垮市場，台股本周3個交易日重挫3906.46點，較清明節前的市值大蒸發逾12.45兆元，平均每位股民賠93萬元，黃金拋售變現潮全數出籠，搶救斷頭大作戰。

證交所統計，台股市值由清明節前的68.49兆元快速下降，到今天已來到55.99兆元，僅3個交易日市值蒸發12.45兆，以全體股民開戶數人1336.25萬人估計，平均每位股民持股市值損失93萬元。

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▲銀樓飾金照。（圖／記者陳瑩欣攝）

銀樓飾金在川普關稅戰下牌告波動也很明顯，本周一掛出每錢12730元，周二則來到12530元，今天早上原掛12550元，但因市場反轉下午小漲至12620元，「賣金子的人很多」，業者透露，一部分的人是怕金價會跌趕快拿出來賣，而 台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信觀察，確實有人融資斷頭壓力大，賣黃金變現補倉救股市。

為何股市投資失利，牽動房市？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德說：「去年央行打房是借不到錢，不買房不會死，但是今年是繳不出房貸，會出事。」

曾敬德指出，資金不充足的小老百姓平常房貸、信貸和車貸「勉強平衡」，在股災下投資失利瞬間多開出一道大錢坑，財務槓桿壓力堪稱2020年以來最大。

聯徵中心統計顯示，今年 1 月雙貸族人數再創新高，達到 39 萬人，平均房貸 612 萬元，平均信貸 110 萬元。